Вашингтон, 4 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум.

Цитата из заявления Дональда Трампа, назвавшего договор о сокращении наступательных ядерных вооружений СНВ-3 «неудачной сделкой», поразила многих слушателей. Президент США произнес фразу «Пусть начнется гонка вооружений». Чем грозит миру такой безответственный подход, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Максим Исаев.

Defence.ru Новая гонка вооружений

Ухудшившиеся после присоединения Крыма отношения США с РФ, исключение России из программ «большой восьмерки» только увеличивают опасность вспыхивания ядерного конфликта. Чем меньше возможность контроля и связи по вопросам ядерных вооружений, тем меньше инструментов, позволяющих быстро найти конструктивное решение в случае возникновения внештатной ситуации.

Эти инструменты были важными в эпоху противостояния СССР и США, и сейчас их важность значительно возросла. Причина здесь очень простая — увеличившийся отрыв США в области обычных вооружений диктует РФ необходимость сосредоточиться на возможностях ядерного оружия по сдерживанию вероятной агрессии. Путь от начала локального конфликта до «нажатия большой красной кнопки» значительно сократился.

Договор СНВ-3 как раз и был составлен с учетом изменившихся мировых реалий. Попытка уйти от его принятия, шагнув назад, в эпоху гонки вооружений времен холодной войны, выглядит оторванной от реальности.

К сожалению, рациональные доводы смогут быть пущены в ход, только когда уляжется эмоциональная нестабильность отношений. Договор СНВ-3 не должен становиться предметом пропагандистской шумихи.

Подробности читайте в статье: США не могут позволить себе «лишиться ядерного сотрудничества с Россией»

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