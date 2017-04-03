Канберра, 4 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. На базе чего происходит сближение позиций Китая и Австралии? Новейшую историю отношений двух стран разбирает постоянный автор ИА REGNUM Александр Белов.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Как оказалось возможным их сближение после того, как Канберра заявила о своем негативном отношении к строительству китайских военно-морских баз в Южно-Китайском море?

Действительно, эпизод с осуждением Китая испортил на некоторое время взаимодействие Пекина с Канберрой. Но о наступлении нового этапа можно судить по обращению главы австралийского МИД Джулии Бишоп к госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Смысл ее заявления был в том, что Австралия не отступает от осуждения Китая, но и не пойдет на эскалацию. Такая позиция, занятая австралийским МИД, по-видимому, полностью устраивает Китай. Экономическое наказание, задуманное Китаем в ответ на заявление Австралии, так и не вступило в силу. Китайские политики негативно относятся к совместным действиям США и Австралии по «защите территории Австралии от возможной китайской угрозы», но, пока эти действия не затрагивают Южно-Китайское море, Пекин не проявляет видимого беспокойства.

Частичный уход США из глобальной торговли, прекращение программы ТТП, которую Пекин рассматривал как часть торговой войны против себя, открывает перед китайским бизнесом новые возможности на глобальном рынке. Обычно Китай такие возможности не упускает. Взаимовыгодная торговля и участие в совместных с Австралией программах развития может помочь Китаю в деле сближения с этой тихоокеанской страной и тем самым поглубже вбить клин в австрало-американские отношения.

Подробный анализ читайте в статье: The Strategist: Австралия — приз в противостоянии США и КНР?

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