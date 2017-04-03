Москва, 4 апреля, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Ричард Хогланд, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, выступил с важным заявлением в ходе пресс-конференции в Ереване. Подробный разбор ситуации проводит шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ричард Хогланд

Хогланд сообщил о том, что готов документ с предложениями по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном в связи с обострением обстановки между этими двумя странами. Он заверил слушателей, что документ разработан на основе максимально взвешенной оценки ситуации и не является выражением точки зрения какой-либо одной из стран МГ ОБСЕ. Тем самым он дал понять, что слухи о том, что положение по урегулированию склоняется в выгодную Россию или (по мнению других экспертов) выгодную США сторону, ложны.

Кроме того, сделать предварительные выводы о предполагаемом формате встречи можно, исходя из заявления, которое сделал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. Его предложение о встрече президентов Армении и Азербайджана содержало следующий пассаж: «Если стороны захотят продолжить переговоры и подписать мирное соглашение».

Итак, речь идет о мирном соглашении. Судя по высказываниям президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с Олландом в Париже, Баку настаивает на скорейшем подписании мирного договора, опасаясь нарастания вооруженного противостояния. Вероятность полномасштабного столкновения велика, и она возрастает по мере затягивания конфликтов. Скорее всего, в ходе переговоров возникнет необходимость привлечения к обсуждению проблемы и представителей Степанакерта.

Узнайте подробности в статье: Нагорный Карабах: Хогланд чуть-чуть приоткрывает «карты»

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