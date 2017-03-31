Вильнюс, 31 марта, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне Литвы сегодня, 31 марта, продолжил расследовать связи Миндаугаса Бастиса, которые, как считают в Департаменте госбезопасности Литвы (ДГБ), могли вызвать угрозу для национальной безопасности.

Gabriel Rodríguez Полиграф

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня на заседание комитета Сейма был приглашен сам Бастис, который, как только началось заседание, высказал неожиданную просьбу.

«Поскольку в отношении меня начинается процедура вотума недоверия, я бы хотел попросить, чтобы в заседании участвовал адвокат Юозас Балтутис», — заявил Бастис.

Председатель комитета, представитель Союза крестьян и зеленых Витаутас Бакас ответил на это, что комитет не начинает процедуру вотума недоверия в отношении политика, а только расследует, может ли считаться информация, представленная ДГБ, основанием для вотума недоверия.

«Это не процесс вотума недоверия в отношении вас», — отметил Бакас.

Однако комитет не был против присутствия адвоката Бастиса.

Ранее ДГБ представил информацию, на основании которой Бастису не было выдано разрешение на работу с секретной информацией.

В представленном материале говорится о связях Бастиса с представителем российской энергетической корпорации «Росатом» Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного канала Эрнестом Мацкявичюсом, бывшим каунасским криминальным авторитетом Сатурнасом Дубининкасом и предпринимателем Вадимом Пахомовым, который подозревается в незаконной деятельности. Из-за этих связей Бастис считается «уязвимым».

Сам Бастис подтвердил, что знаком со всеми этими людьми, но отрицает подозрения в уязвимости, называя это интерпретациями ДГБ Литвы. Несмотря на это, он уже покинул должность вице-спикера Сейма, отказался баллотироваться на пост председателя Социал-демократической партии Литвы и приостановил членство в партии.

Бастис на заседании отметил, что не согласен с выводом ДГБ.

«По моей оценке, эти выводы чисто субъективные, потому что мои связи и общение не постоянные. Во-вторых, те лица, которые здесь названы — Костин, Воейко, Мацкявичус, Дубининкас, Пахомов — граждане Литвы», — защищался парламентарий.

Витаутас Бакас напрямую спросил Миндаугаса Бастиса, можно ли ему доверить секретную информацию.

«Несомненно, мне может быть предоставлено такое право. Я доказал это, когда работал советником в команде премьера Гедиминаса Киркиласа», — сказал Бастис, добавив, что в 2006 году у него было разрешение на работу с секретной информацией.

Бастис, говоря об общении с сотрудниками ДГБ, заявил, что ему поступило предложение пройти проверку на «детекторе лжи».

«Они спросили, можно ли меня проверить полиграфом, я ответил, что согласен», — утверждал Бастис.

Политик на заседании комитета начал рассказывать о каждом из лиц, которых упомянул ДГБ.

«Дубининкас… Я интересовался этой личностью, мне было сказано, что у него нет никаких связей с преступным миром. Его бабушка — праведница мира, (…) ему легально выдано разрешение на ношение оружия. (…) Профессор Костин работал в Вильнюсском университете, он интеллектуальный член академического сообщества. Его больше можно назвать человеком либеральных взглядов. (…) О Воейко. С ним было несколько встреч. Я был знаком с членом правления Dujotekanа. Спросил, занимается ли Dujotekanа социальной деятельностью. (…). Я говорю о частной деятельности Кястутиса Смирнова. Шла речь и о каунасской когенерационной электростанции», — рассказывал Бастис.

«Мацкявичюс — журналист литовского происхождения. Эти разговоры больше напоминали обмен мнениями по разным вопросам, о политике. (…). Пахомов. Так уж случилось, что познакомились наши жены, наши дети похожего возраста, и общение шло через эту призму», — продолжал парламентарий.

Бастис уверял, что у него не сложилось впечатление, будто лица, упомянутые в справке ДГБ, могли быть нелояльными по отношению к Литве.