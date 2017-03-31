Астана, 31 марта, 2017, 14:51 — ИА Регнум.

Федеральный апелляционный суд США в Калифорнии поддержал позицию Казахстана в деле против семьи Храпуновых. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

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«В 2014 году акимат (мэрия) Алма-Аты подал иск в суд штата Калифорния (США) против бывшего акима (мэра) города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит шесть требований о защите прав истцов, включая нарушение Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей города Алма-Аты, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью. Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии, использовав средства, украденные из бюджета города Алма-Аты», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минюста напоминает, что ранее исковое заявление Алма-Аты было отклонено Окружным судом штата Калифорния, поскольку суд пришел к выводу, что США не является приемлемым местом для данного разбирательства.

«Акимат Алма-Аты и министерство юстиции подали протест в апелляционный суд штата Калифорния. Суд второй инстанции удовлетворил данное ходатайство Казахстана и отменил решение нижестоящего Окружного суда. Республике Казахстан удалось убедить суды США в правоте своей позиции. Данное решение является результатом последовательной работы по борьбе с коррупцией. Теперь иск Алма-Аты против Храпуновых будет рассмотрен по существу в суде штата Калифорния. Министерство юстиции осуществляет координацию данной работы. Юридическим консультантом в США является фирма Latham&Watkins LLP», — отмечается в распространенном пресс-релизе.

Напомним, Виктор Храпунов, 1948 г.р., выпускник усть-каменогорского индустриального техникума, начинал свое продвижение по карьерной лестнице с должности дежурного слесаря. В марте 1995 года Храпунов был назначен министром энергетики и угольной промышленности. В марте 1997 года это министерство при премьере Акежане Кажегельдине (сегодня Кажегельдин — политэммигрант-оппозиционер, проживающий в Лондоне — ИА REGNUM ) было переименовано в министерство энергетики и природных ресурсов. Однако Храпунов сохранил за собой должность министра. В июне 1997 года он был назначен акимом Алма-Аты. На этой должности Храпунов проработал до 2004 года, а затем возглавил Восточно-Казахстанскую область. С января по ноябрь 2007 года Виктор Храпунов возглавлял министерство по чрезвычайным ситуациям, а затем по предложению премьер-министра Карима Масимова был отправлен в отставку в связи с делом о незаконном выделении земельных участков на водоохранных территориях Алма-Аты в бытность Храпунова акимом города.

После этого Храпунов вместе с женой Лейлой и сыном Ильясом, который, к слову, является зятем беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова, эмигрировал в Швейцарию.

В мае 2009 года экс-кандидат в президенты Республики Казахстан на выборах 1999 года Жаксыбай Базильбаев выступил с заявлением о том, что Храпунов постановлениями акима Алма-Аты исключил из земель природного парка и предоставил своей супруге для строительства и эксплуатации коттеджа земли, отнесённые к категории земель особо охраняемых природных территорий, которые, согласно земельному законодательству, продаже под застройку не подлежали.

В 2011 году казахстанская газета «Время» сообщила, что против Храпунова в Алма-Ате возбуждено несколько уголовных дел. В числе объектов вероятных злоупотреблений указывались строительство нового терминала в аэропорту Алма-Аты и сделка с бельгийской компанией «Трактебель» по продаже городского энергокомплекса, а также упоминавшиеся выше инциденты с незаконной передачей муниципальных земель в частную собственность. В том же году новый глава Алма-Аты Ахметжан Есимов (сегодня председатель национальной компании «Астана ЭКСПО» — ИА REGNUM ) заявил, что все незаконно приватизированные во времена Храпунова земельные участки будут возвращены в государственную собственность.

Между тем сам Виктор Храпунов в интервью агентству ИА REGNUM в 2011 году заявил, что он бежал из страны не из-за угрозы оказаться за решеткой, а по другим причинам:

«Я покинул Казахстан в ноябре 2007 года. В тот момент ни мне, ни членам моей семьи ничего не угрожало. Просто я понял, что не смогу далее служить режиму, не могу обманывать себя и народ Казахстана, поскольку я понял, что главное в жизни Назарбаева — это установление единоличной, бессрочной и безграничной власти в Казахстане. Личное обогащение, обогащение членов его семьи и узкого круга приближенных лиц. Знаете, у каждого человека в жизни наступает так называемый момент истины. Так вот случилось и со мной. Я больше не мог лицемерить, обманывать народ Казахстана и пропагандировать то, с чем я категорически был не согласен», — рассказал Храпунов.

При этом он отметил, что его отъезд из Казахстана был согласован с Назарбаевым.

«Я написал соответствующее заявление, приложил медицинское заключение и рекомендацию врачей. После чего состоялась личная встреча с Нурсултаном Назарбаевым, на которой он сказал, чтобы я не беспокоился насчет своего будущего, пообещал новое назначение на должность и разрешил выехать за границу на три месяца. Как я уже говорил, мы быстро собрали вещи, погрузили их и улетели. Разбирать вещи в Алма-Ате просто не было времени, могло вмешаться окружение и переубедить Елбасы (лидера нации), тем более что «друзей», как вы понимаете, в Астане у меня было достаточно. После того, как мы устроились, и прошло какое-то время, начались телефонные звонки с вопросами, когда я вернусь. Я отговаривался, тянул время. В итоге после серии переговоров как по телефону, так и лично с представителями Назарбаева, я сказал, что буду жить в Швейцарии постоянно. Давление на меня не прекращалось все время, но особенно оно усилилось после того, как правительство захватило БТА, и Мухтар Аблязов, с которым мы стали родственниками после того, как поженились наши дети, уехал из Казахстана. Было много всякого, в том числе угрозы и морального, и физического уничтожения. Где-то в начале 2011 года мы стали получать информацию из страны, что тех, кто когда-то работал со мной на государственной службе или с моей женой в ее бизнес-проектах, начали вытягивать на допросы в финансовую полицию и КНБ. Что было дальше, вы знаете. Начались аресты, судебные процессы и обвинительные приговоры. Пытаются достать и нас в Швейцарии», — отметил Храпунов в том интервью.

В 2013 году официальный представитель Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Мурат Жуманбай сообщил, что против Храпунова возбуждено 20 уголовных дел. По его словам, Храпунову было предъявлено заочное обвинение, судом санкционирован его арест. 8 февраля 2013 года Храпунов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток

Примечательно, что в 2009 и 2011 годах члены семьи Храпуновых фигурировали в списках 300 самых богатых жителей Швейцарии по версии журнала «Bilan», с состоянием в 300—400 млн швейцарских франков (9−12 млрд руб.).

В августе 2013 года, как сообщало ИА REGNUM, счета Виктора Храпунова в Швейцарии были арестованы.

«В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по ним фигурантов по делу», — проинформировали тогда в Финансовой полиции республики.

Отметим также, что 29 марта 2017 года американское издание USA Today опубликовало статью, в которой сообщило о связях президента Дональда Трампа с богатыми россиянам и олигархами из бывших советских республик, которые, по некоторым данным, «были связаны с организованной преступностью. Среди них издание называло и бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова.

Между тем супруга бывшего акима и министра Лейла Храпунова на своей странице в социальных сетях заявила, что ей и ее семье угрожают казахстанские прокуроры:

«Нам был сделан прямой вызов и открыт новый сезон войны компроматов Ген. Прокуратуры РК против Храпуновых. Несложно догадаться, что это было сделано в отместку за мою разоблачительную статью о давлении Казахстанских прокуроров на Швейцарское правосудие, с помощью шикарно обставленных деловых встреч в пятизвездочных отелях Берна и Женевы. Суть в том, что в 2011 году Ген. Прокуратура РК попросила в рамках заключённого международного соглашения о взаимопомощи в расследовании, оказать Швейцарскую Прокуратуру помощь Казахстанским следователям. Мы как свидетели согласились на встречу с Казахстанским следователями, хотя имели право отказаться, продемонстрировали свою полную лояльность и прозрачность. Но результат видимо не устраивал Казахстанскую прокуратуру и они начали лоббистскую кампанию, которая получила свою реализацию в виде многочисленных визитов представителей разных ветвей власти Казахстана с целью давления напроцедуру о взаимопомощи. Швейцарскую прессу потряс скандал, героем которого стал Азат Перуашев (лидер казахстанской партии «Ак Жол» — ИА REGNUM ), заплативший иностранной лоббистской компании за лоббирование вопроса о Храпуновых в стенах Федерального Парламента. По истечению нескольких лет, достоянием СМИ стали и другие факты организованных Прокуратурой Казахстана шикарных встреч в дорогих отелях, ресторанах с их Швейцарскими коллегами по обсуждению этой же темы, с очевидной для многих целью, оказания давления на ход процедуры», — написала на своей странице в Facebook Лейла Храпунова.

Что касается сына Храпуновых, Ильяса, то, как стало известно в начале февраля 2017 года, Апелляционный суд Лондона вынес решение в пользу банка «БТА», признав обоснованность его подозрений в отношении Ильяса Храпунова, который мог помогать своему тестю Мухтару Аблязову в сокрытии похищенных у вкладчиков банка средств. Утверждается, что Храпунов-младший вступил в сговор с Аблязовым, чтобы помочь скрыть ему активы банка, несмотря на международный арест и заморозку этих активов после выдвинутых против Аблязова обвинений.

Напомним, 17 марта 2017 года, в Алма-Ате состоялось предварительное судебное заседание по делу беглого олигарха Мухтара Аблязова и лиц, объявленных его подельниками. Уголовное дело было передано в суд в начале марта 2017 года. Подсудимые обвиняются в растрате и хищении имущества, легализации преступных доходов, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, создании и руководстве ОПГ. Сам Аблязов находится за пределами Казахстана. Но государством ему назначен защитник для предоставления его интересов в суде.

Аблязов бежал из страны, получив политическое убежище в Великобритании. Впоследствии в британский суд из Казахстана поступили иски против Аблязова, некоторые его активы были заморожены. В 2012 году британский суд приговорил Аблязова к 22 месяцам заключения за дачу ложных показаний касательно его финансовых активов, после чего он покинул Великобританию. С момента своего бегства из Казахстана Аблязов, как предполагается, финансировал оппозиционные структуры в Казахстане и некоторые СМИ, которые критиковали правительство Казахстана.

В июле 2013 года Аблязов был задержан во Франции и с тех пор находился под стражей. Его выдачи добивались Россия и Украина. В России Аблязов обвиняется в хищении 5 млрд долларов (310 млрд руб.), а на Украине — 400 млн долларов (2,4 млрд руб.).

13 декабря 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил ряду российских СМИ, что решение Госсовета Франции об отказе в выдаче Мухтара Аблязова является необоснованным и противоречащим нормам международного права.

Добавим также, что суд над Аблязовым начался без его участия.

«Мы полагаем, что при отсутствии подсудимого Аблязова возможно рассматривать данное уголовное дело», — заявила сторона обвинения.

«Сведений о его (Аблязова — ИА REGNUM ) местонахождении не имеется. Считаю возможным рассмотреть уголовное дело без его присутствия», — согласилась с прокурором назначенный государством адвокат Анжелика Ажигулова.