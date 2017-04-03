Москва, 3 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий наказание за кражу электроэнергии, разработал депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий предлагает наказывать за кражу электроэнергии по аналогии с кражей газа.

geralt Счётчики электрической энергии

В случае принятия поправки в Уголовный кодекс, кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 года либо без такового.

Кроме того, в законопроекте оговаривается, что добровольно сообщившие о незаконной врезке и в полном объеме возместившие причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. «Эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведет к частичной декриминализации статьи», — отметил Старшинов.

Инициатива направлена для получения отзыва в правительство РФ и Верховный суд РФ.