Тирасполь, 31 марта, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В Приднестровье арестован бывший глава Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Эдуард Косовский и его заместитель Александр Лянка. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», суд выдал разрешение на арест по ходатайству Следственного комитета ПМР.

Pixabay.com Арест

Как сообщила пресс-секретарь СК ПМР Елена Натолоченная, уголовное дело возбуждено по статье 282 Уголовного кодекса ПМР «Превышение должностных полномочий». Статья предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Другие подробности дела официально не разглашаются. Близкий к властям ПМР телеканал ТСВ сообщил, что интерес правоохранительных органов к банкирам обусловлен валютным кризисом, начавшимся в республике в феврале 2016 года.

ИА REGNUM напоминает, что Косовский и Лянка тогда открыто выступили за девальвацию приднестровского рубля. Их позицию поддержал тогдашний президент Евгений Шевчук, в то время как Верховный совет, находящийся под контролем партии «Обновление», выступил против.

На фоне этой полемики возник ажиотаж на валютном рынке. В итоге парламент отказался изменять курсовой коридор, а руководство Центробанка с согласия президента Шевчука самостоятельно предприняло меры для ослабления национальной валюты, в результате чего возникли два курса национальной валюты: официальный и реальный.

Позже ситуация частично стабилизировалась, но в полной мере кризис на валютном рынке ПМР до сих пор не преодолен.