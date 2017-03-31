Москва, 31 марта, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ продолжает плановое совершенствовать ВДВ как силы быстрого реагирования. Активно ведётся переоснащение частей и соединений современным вооружением и военной техникой. Об этом сегодня, 31 марта, на селекторном совещании заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

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«Внедряются передовые методики обучения, растёт интенсивность боевой подготовки. Только за прошедший 2016 год проведено 387 учений различного уровня, в том числе 13 международных», — отметил Шойгу.

«Основу учебно-материальной базы боевой подготовки Воздушно-десантных войск составляют 15 полигонов. В целом они отвечают необходимым требованиям», — сказал министр.

«В 2016 году восстановлена их инфраструктура, построены новые учебные объекты, созданы унифицированные директрисы для стрельбы из БМД-4М. В 2017 году развитие существующей полигонной базы ВДВ будет продолжено», — добавил глава военного ведомства.