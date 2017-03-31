Москва, 31 марта, 2017, 12:39 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на коллегии ведомства 31 марта заявил, что реальные доходы граждан РФ выросли в январе — феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1%.

По его словам, рост реальной заработной платы составил 2,3%. Топилин напомнил, что в 2016 году реальные доходы падали, а реальная зарплата по итогам года выросла чуть менее чем на 1%.

Кроме того, динамика доходов населения за январь — февраль 2017 года позволяет надеяться на выход из тренда падения доходов населения. «Мы постепенно начинаем выходить из этой ситуации», — сказал Топилин.

9 февраля 2017 г. в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь — декабрь 2016 года отмечалось, что реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,9%, (в 2015 году — снижение на 3,2%).

В 2015 году, по данным Счетной палаты, снижение составило 3,2%.

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