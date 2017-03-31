Санкт-Петербург, 31 марта, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Второй этап строительных работ на стадионе «Санкт-Петербург Арена» (известен также как «Зенит-Арена») завершен. Строители заверяют, что справились с вибрацией выкатного поля и обеспечили высокий уровень безопасности спортивной арены.

Стадион на Крестовском острове

Работы по стадиону в рамках дополнительных госконтрактов, заключенных между властями Петербурга и ОАО «Метрострой» в декабре 2016 года, выполнены. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила пресс-служба «Метростроя», который с лета прошлого года исполнял на стройке функцию генподрядчика.

Дополнительные контракты предусматривали выполнение работ, не завершенных предыдущим генподрядчиком, а также реализацию требований силовых ведомств к новому стадиону, сформулированных в соответствии с нормами FIFA.

«Выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 млрд рублей», — уточнили в «Метрострое». При этом большая часть оборудования была заказана у иностранных поставщиков, что «позволило выполнить работы в соответствии со всеми требования FIFA, городских и федеральных силовых ведомств», объясняет генподрядчик.

В «Метрострое» заверяют, что теперь на стадионе обеспечена радиационная, химическая, биологическая и пожарная безопасность, взрывобезопасность и антитеррористическая защищенность. Стадион оснащен специальной связью и включен в комплексную систему информирования и оповещения населения.

Кроме того, как заявляют представители генподрядчика, завершены работы по устранению замечаний FIFA к конструкции выкатного поля стадиона. Напомним, из-за выявленной осенью 2016 года вибрации представители FIFA говорили о том, что матчи на поле проводить нельзя.

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«Благодаря усилению металлического каркаса дополнительными деталями, установке домкратов и виброгасителей удалось полностью ликвидировать ощущение неустойчивости поля и достичь максимальной стабилизации многотонной конструкции», — говорится в сегодняшнем сообщении «Метростроя».

Компания также рапортует о выполнении работ по устройству вспомогательной зоны, между выкатным полем и конструкцией чаши стадиона. Напомним, о необходимости завершения работ по созданию так называемого примыкания поля накануне сообщало ИА REGNUM.

ОАО «Метрострой считает полностью выполненной свою роль в качестве генподрядчика. Между тем, по данным источников ИА REGNUM, сотрудники «Метростроя» будут находиться на стадионе вплоть до 15 мая. Собеседники агентства связывают это с необходимостью завершения работ по выкатному полю и примыканию.

Тем временем на стадионе продолжится подготовка к мероприятиям, запланированным на ближайший месяц: Фестиваль света (22 апреля) и первый футбольный матч с участием клуба «Зенит» (23 апреля). Однако в списках стадионов, заявленных для чемпионата России по футболу, новый стадион на Крестовском острове пока не значится.

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Как ожидается, матчи футбольного Кубка Конфедераций пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 17, 22, 24 июня и 2 июля 2017 года.