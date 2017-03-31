Москва, 31 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Фигурист Евгений Плющенко, обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр, заявил об окончании карьеры в спорте.

Okras Евгений Плющенко

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Матч ТВ». Плющенко сказал, что не поедет на Олимпийские игры-2018 года в Южной Корее как спортсмен.

«Я закончил карьеру в спорте», — подтвердил олимпийский чемпион.

Говоря о своих дальнейших планах, Плющенко сказал, что открывает свою академию фигурного катания, где будет работать тренером.

«Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду», — сказал Плющенко.