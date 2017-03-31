Минск, 31 марта, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Белоруссия не считает конструктивной позицию министра энергетики России Александра Новака о неготовности Минска погасить долг перед Россией за газ, заявил БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич.

Пламя

По его словам, белорусская сторона «не рассматривает данные средства в качестве долга».

«В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече», — сказал пресс-секретарь белорусского премьер-министра, сравнив слова Новака с «пропагандой», нежели с «констатацией фактов».

Сычевич напомнил, что белорусская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. При этом Минск продолжает настаивать на выполнении межправительственного соглашения по ценам на газ, подписанного в ноябре 2011 года.

Накануне Новак заявил, что переговоры премьер-министров России и Белоруссии об урегулировании конфликта в газовой сфере закончились неудачей.

Глава Минэнерго подчеркнул, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций по цене, срокам и механизму формирования цены. Долг Белоруссии за газ Новак оценил в $700 млн.