Хельсинки, 31 марта, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках Арктического саммита в Хельсинки обсуждается с прошлого года, однако пока особого прогресса в этом вопросе достигнуто не было, сообщает финский национальный вещатель YLE.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя возможную встречу американского и российского лидеров, Ниинистё призвал журналистов «не предвосхищать» события. Президент подтвердил, что Финляндия готова организовать переговоры в рамках своего председательства в Арктическом совете. Однако это, по его словам, потребует выполнения определенных условий. Во-первых, и со стороны России, и со стороны США должно быть такое желание, во-вторых, повестка встречи должна включать вопросы, касающиеся развития Арктики.

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Напомним, что ранее Саули Ниинистё на форуме «Арктика — территория диалога» предложил созвать Арктический саммит в Финляндии и заявил о том, что был бы рад организовать встречу Путина и Трампа на полях форума. Владимир Путин, в свою очередь, назвал Хельсинки подходящей площадкой для организации подобных мероприятий. Президент РФ напомнил о «хельсинкском процессе», в рамках которого в 1975 году были подписаны «очень важные документы».

30 марта Владимир Путин провел встречу с Саули Ниинистё в рамках форума в Архангельске. «Очень важно, что Вы, Владимир, поддерживаете дискуссию, диалог по арктическим вопросам, Арктика находится сейчас в фокусе внимания. Финляндия скоро станет председателем в Арктическом совете, и всё, что мы сможем взять отсюда, с этого форума, будет помогать нам в дальнейшей работе», — заявил Ниинистё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года от США к Финляндии переходит пост страны-председателя в Арктическом совете — организации, куда входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия.

Отметим, что ряд экспертов позитивно оценивает председательство Финляндии в организации в контексте международного «арктического» сотрудничества. «Финляндия может способствовать тому, чтобы такие страны, как США и Россия, продолжили позитивный диалог», — убеждён уполномоченный Комиссии США по исследованию Арктики Дэвид Бентон.