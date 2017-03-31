Москва, 31 марта, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Число регионов России, где проводились акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон» снизилось почти в два раза. За два дня разъехалась половина активистов «бессрочной стачки» на грузовиках, сообщили в Росавтодоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

На сегодняшний день отдельные группы активистов продолжают действовать только в десяти городах. Правоохранительные органы и местные власти ведут переговоры с организаторами акций скоплений большегрузов на обочинах трех дорог на территории Дагестана, Северной Осетии и Читы.

Простаивающие грузовики в основном находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В ряде случаев, как например, во Владикавказе, водители на месте стоянок большегрузов отсутствуют, а транспортные средства охраняются несколькими активистами.

Также отмечены факты предоставления организаторами для участников акций горячительных напитков, что делает их проведение в непосредственной близости от проезжей части опасным для жизни.

В Дагестане расследуются факты нападения на добросовестных дальнобойщиков со стороны протестующих.

При этом, отметили в ведомстве, за период с 27 по 30 марта на федеральных трассах отмечается стабильное передвижение грузовых автомобилей без снижения объемов перевозок.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего мероприятия в различных форматах прошли в 21 городе. В Санкт-Петербурге в акциях приняли участие 17 машин активистов, в Дагестане — около 40 машин, в Северной Осетии — 39 машин, в Татарии — 19 машин, в Саратовской области — 20 машин, в Амурской области — 27.

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