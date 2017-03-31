Якутск, 31 марта, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Якутии не согласились с мнением советника по арктической политике правительства штата Аляска (США) Крейга Флинера о том, что этот штат мог бы быть более развитым под управлением России. Главный довод против этого предположения — состояние российских северных регионов, которое оставляет желать лучшего, поделился точкой зрения с корреспондентом ИА REGNUM руководитель общественного движения «Якутия — Наше мнение» Степан Петров.

blmiers2 Аляска

Читайте также: Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?

Он подчёркивает, что Флинер обрисовал радужную картину благоденствия в сослагательном наклонении: «Москва, возможно, сосредоточилась бы на развитии полуострова с точки зрения обеспечения национальной безопасности… Это бы привело к развитию добычи нефти, газа и минеральных ресурсов… Вполне возможно, что регион был бы более развит».

«Однако, с учётом реального положения упадка северных регионов России, обладающих примерно такими же характеристиками (наличие природных ресурсов, географическое положение) как и Аляска, можно сказать, что советник правительства Аляски Флинер — просто сказочник и фантазёр», — считает Степан Петров.

«Самые худшие условия жизни жителей северных стран наблюдаются на Севере России», — уверен руководитель общественного движения. Российскую Арктику он сравнивает с северными регионами США, Канады, Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

«Достаточно беглого обзора основных показателей развития этих стран в интернете или сведений, полученных из СМИ, чтобы понять, как отстал российский Север, — подчеркнул Степан Петров. — В северных дальневосточных регионах, таких как Чукотка, Сахалин, Камчатка, Якутия и других царит разруха и безнадёжность. Действительно, на этих территориях добываются ресурсы, приносящие огромные доходы, но они проходят мимо местного многонационального населения».

Причина положения жителей российского Севера, которое общественник оценивает как бедственное, по его мнению, заключается в несправедливости распределения доходов от добычи ресурсов.

«Бюджетная политика такова, что более половины налогов и платежей уходит в Москву. Большинство добывающих предприятий имеет регистрацию за пределами регионов, где работают. Эти предприятия не несут никакой социальной ответственности. В большинстве случаев местное население не принимается на работу. Нефтяники, газовики, алмазники, золотари безнаказанно наносят вред хрупкой северной природе, загрязняя токсическими отходами землю и воду, допуская техногенные аварии. В ходе их деятельности допускаются грубые нарушения законных прав местного населения», — обрисовал ситуацию Степан Петров.

Общественник также отмечает, что современная российская региональная политика далека от полноценных федеративных отношений, когда учитывается мнение регионов и во главу угла поставлена задача по обеспечению благосостояния рядового жителя Севера. «Я считаю, что приоритеты государственной политики России в отношении Севера, лоббируемые алчными олигархами и коррумпированными чиновниками, нацелены на хищническую эксплуатацию природных и людских ресурсов», — высказал мнение Степан Петров.

Читайте также: Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016

Он считает, что Аляску, если бы она была российской, ждал бы аналогичный подход. «В отношении жителей Аляски проводилась бы политика экономического рабства. Зарплата была бы на уровне 200 долларов, а не от 4 000 долларов; пенсии — 100 долларов, а не от 1 300 долларов», — считает Степан Петров.

«В условиях заниженности социальных стандартов прожиточного минимума не хватало бы на питание, оплату коммунальных услуг и приобретение зимней одежды. Вся их продуктовая корзины стоила бы несколько килограмм мяса. В условиях нищеты граждане добровольно шли бы в кредитное рабство, беря займы по кабальным процентам — до 900% в год и выше», — также полагает общественник.

По его мнению, аляскинцы в России жили бы в ветхих деревянных домах, пользуясь туалетами на улице в — 50. Они не смогли бы в нашей стране пользоваться благами развитой малой авиации и были бы лишены возможности бесплатно получать продукты питания, как это практикуется в США.

«И, конечно, жители Аляски не могли бы и мечтать о Перманентном фонде, который управляет прибылью от добычи нефти в Аляске. В данный фонд поступает 25% прибыли штата от оборотов нефти. Половина дохода через дивиденды напрямую распределяется среди жителей Аляски. Каждый житель ежегодно получает одинаковую сумму. В случае нахождения в российской юрисдикции нефтяные доходы поступали бы московским олигархам и чиновникам. Как видно, налицо существенное ухудшение жизни в случае нахождения Аляски в составе России», — высказал свою точку зрения Степан Петров.

Читайте также: Дальний Восток: «Деньги, ТОРы, крупные проекты идут мимо населения»

В тоже время общественник констатировал, что Аляска отстает в развитии по сравнению с центральными штатами США, однако назвал это следствием объективных факторов, связанных со сложными природно-климатическим условиями и удалённостью территории.

«Аляска объективно не может быть развитой на уровне Нью-Йорка (центра сосредоточения финансового капитала), Силиконовой долины в Калифорнии (места размещения крупнейших интернет-компаний) или быть на уровне Лос-Анджелеса (центра мировой киноиндустрии). Но однозначно, нынешняя жизнь на Аляске намного лучше, чем была бы в составе России», — сказал также Степан Петров. Он посоветовал Флинеру прежде, чем делать подобные заявления в будущем, посетить север России.

Напомним, советник по арктической политике правительства американского штата Аляски Крейг Флинер высказал мнение, что штат мог бы быть более развитым под управлением России. «Можно посмотреть на этот вопрос, например, с точки зрения национальной безопасности. Если бы Россия видела в Аляске стратегический регион (а они бы так её и рассматривали — в основном из-за географического положения и близости к Канаде и США), возможно, русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности», — сказал чиновник, считая, что в штате также развивалась бы добыча нефти, газа и минеральных ресурсов.