Москва, 31 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Страховая компания «Согласие — М» лишилась лицензии на осуществление страховой деятельности. Соответствующее решение принято Центробанком России, сообщает 31 марта пресс-служба регулятора.

Приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии в отношении ЗАО СК «Согласие — М» был выпущен 30 марта. Отмечается, что решение вступает в силу 31 марта.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в сообщении.

Компания «Согласие-М» осуществляла деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Уведомление о прекращении работы опубликовано также на ее официальном сайте.

ЗАО «Согласие-М» приступило к работе в Москве в 2012 году. Компания входит в страховую группу «Согласие» — одну из системообразующих страховых компаний в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта Центробанк РФ опубликовал приказы об отзыве лицензий у медицинской компании «Милосердие и благополучие» и страхового брокера «ВВФ-ГРУПП».

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