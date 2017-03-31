Многодетные Приморья оказались в заложниках: землю дали, строить запретили
Владивосток, 31 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В приморском городе Находка к угольной проблеме прибавилась ещё одна — более 90 многодетных семей не могут начать строительство на выданной им земле, поскольку строительство на ней попросту запрещено. Людям уже оформили участки в собственность, и теперь отказаться от них, по закону, нельзя. Такое заявление сделала председатель приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По словам общественного советника губернатора, администрация Находкинского городского округа в 2014—2015 годах предоставила многодетным семьям массив из 185 земельных участков, он расположен в районе посёлка Средний. Как минимум 94 участка попали в природоохранную зону «Залив Восток», и за любую хозяйственную деятельность на этих территориях предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
При этом многодетным земли уже оформили в собственность, то есть они своё право на получение поддержки реализовали, а механизма отказа законодательно не предусмотрено. Таким образом, в течение нескольких лет семьи не могут ни построить жильё, ни обменять запретные земли, ни достучаться до реальной помощи.
«Люди оказались в данном положении не по своей вине, — настаивает Ирина Медведева. — Решить эту проблему будет не просто».
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Общественница обратилась в Законодательное собрание Приморского края, вопрос был поднят на заседании комитета по продовольственной политике и природопользования.
«Мы наметили некоторые возможные пути выхода из ситуации, — прокомментировал председатель комитета Евгений Зотов. — Как один из вариантов — предоставление новых участков. Но спорных моментов очень много, где точки сможет расставить, скорее всего, только суд. Одновременно Находкинский городской округ будет вести сейчас разъяснительную работу с людьми, консультации с юристами».
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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы многодетных семей Приморья не решаются из года в год. Сегодня единицы смогли реализовать своё право на строительство жилья, в большинстве своём люди даже не могут подъехать к участкам из-за отсутствия там должной инфраструктуры.
В недавней беседе с корреспондентом ИА REGNUM Ирина Медведева заявила, что в 6 муниципалитетах Приморья обеспеченность земельными участками составляет ниже 80%. В Артёме 196 многодетных семей не получили участки, во Владивостоке — 1 694 семьи, в Надеждинском районе — 102 семьи, в Пожарском районе — 19 семей, в Хасанском районе — 51 семья, в Яковлевском районе — 8 семей.
«О закрытии очереди остаётся пока только мечтать», — добавила Медведева.