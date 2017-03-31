Владивосток, 31 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В приморском городе Находка к угольной проблеме прибавилась ещё одна — более 90 многодетных семей не могут начать строительство на выданной им земле, поскольку строительство на ней попросту запрещено. Людям уже оформили участки в собственность, и теперь отказаться от них, по закону, нельзя. Такое заявление сделала председатель приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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По словам общественного советника губернатора, администрация Находкинского городского округа в 2014—2015 годах предоставила многодетным семьям массив из 185 земельных участков, он расположен в районе посёлка Средний. Как минимум 94 участка попали в природоохранную зону «Залив Восток», и за любую хозяйственную деятельность на этих территориях предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

При этом многодетным земли уже оформили в собственность, то есть они своё право на получение поддержки реализовали, а механизма отказа законодательно не предусмотрено. Таким образом, в течение нескольких лет семьи не могут ни построить жильё, ни обменять запретные земли, ни достучаться до реальной помощи.

«Люди оказались в данном положении не по своей вине, — настаивает Ирина Медведева. — Решить эту проблему будет не просто».

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Общественница обратилась в Законодательное собрание Приморского края, вопрос был поднят на заседании комитета по продовольственной политике и природопользования.

«Мы наметили некоторые возможные пути выхода из ситуации, — прокомментировал председатель комитета Евгений Зотов. — Как один из вариантов — предоставление новых участков. Но спорных моментов очень много, где точки сможет расставить, скорее всего, только суд. Одновременно Находкинский городской округ будет вести сейчас разъяснительную работу с людьми, консультации с юристами».

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы многодетных семей Приморья не решаются из года в год. Сегодня единицы смогли реализовать своё право на строительство жилья, в большинстве своём люди даже не могут подъехать к участкам из-за отсутствия там должной инфраструктуры.

В недавней беседе с корреспондентом ИА REGNUM Ирина Медведева заявила, что в 6 муниципалитетах Приморья обеспеченность земельными участками составляет ниже 80%. В Артёме 196 многодетных семей не получили участки, во Владивостоке — 1 694 семьи, в Надеждинском районе — 102 семьи, в Пожарском районе — 19 семей, в Хасанском районе — 51 семья, в Яковлевском районе — 8 семей.

«О закрытии очереди остаётся пока только мечтать», — добавила Медведева.