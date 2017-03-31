Эдинбург, Великобритания, 31 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Никола Стерджен 31 марта официально запросит у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй права провести повторный референдум о независимости Шотландии, сообщает британский телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По данным СМИ, глава Шотландской национальной партии (ШНП) написала Мэй соответствующее письмо, его текст будет опубликован 31 марта. В этот же день его направят Мэй по электронной почте.

На странице правительства Шотландии в Twitter опубликовано фото, на котором Стерджен в своей резиденции в Эдинбурге пишет письмо Мэй. Перед этим стали известны результаты голосования в парламенте Шотландии по вопросу второго референдума.

За повторный референдум о независимости проголосовали 69 человек, против — 59. В Лондоне дали понять, что не намерены одобрять Шотландии проведение второго референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Никола Стерджен заявила о том, что не исключает проведения в Шотландии нового референдума о независимости. Она отметила, что в настоящее время этому способствует развитие политической обстановки в Соединенном Королевстве, а именно — ситуация вокруг выхода Великобритании из состава ЕС.

Ранее, в 2014 году вопрос о статусе Шотландии уже выносился на всеобщее голосование. Тогда шотландцы высказались за сохранение государства в составе Соединенного Королевства, за это проголосовало 55% граждан.

По закону, правительство Великобритании имеет право предоставить региону право провести референдум о независимости, для этого нужно согласие парламента Шотландии, а также одобрение обеих палат парламента Британии.