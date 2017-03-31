Москва, 31 марта, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 30 марта открылись снижением по доллару и евро. В начале торговой сессии курс американского доллара упал ниже уровня 56,55 руб., который выступал для покупателей поддержкой с февраля текущего года. От него рубль ослабился до 58,58 руб. На фоне роста цен на нефть марки Brent до $53,07 за баррель рубль вернулся к уровням июля 2015 г., уйдя ниже 56,00 руб. Курс евро упал ниже 60 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли и доллары

Привлекательности рублю добавила политическая нестабильность в ЮАР, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Бегство капитала из этой страны подогрела спекулятивный спрос к российской валюте. Президент ЮАР Джейкоб Зума сместил с должности министра финансов страны Правина Гордана в рамках перестановки в кабинете министров.

Рубль не мог обновить годовые максимумы в налоговый период, зато это сделал без поддержки экспортёров. Также стоит отметить обновление годового максимума индексом государственных облигаций России. Индекс RGBI вырос на 0,26%, до 136,84.

Спрос на российские облигации сохраняется высокий. Последние данные ЦБ о доле нерезидентов в ОФЗ показали, что по состоянию на 1 февраля показатель достиг 28,1%, повторив исторический максимум мая 2013 г. В январе объем рынка ОФЗ вырос на 120 млрд руб.(+2,1%), до 5,75 трлн рублей. Инвестиции нерезидентов в приросте составили 99 млрд руб. или 82,5%. За февраль и март эти данные окажутся выше.

Сегодня, 31 марта, баррель Brent стоит $52,91 (+0,04%). Цена прошла сопротивление $52,33. Теперь можно целиться в уровень $54. В случае дальнейшего восстановления нефтяных котировок курс доллара двинется к уровню 55,75 руб. После него дорога откроется к уровню 54,75 руб. На фоне ослабления евро на рынке форекс, ближайшая цель для пары евро/рубль — 58,80 руб.