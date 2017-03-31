Вашингтон, 31 марта, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В Пентагоне пояснили, что набирают русскоговорящих статистов для учений НАТО в Германии не для того, чтобы подготовиться к каким-либо действиям. Об этом заявил представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли, сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

По его словам, центр старается готовить военнослужащих НАТО наиболее близкими к реальности способами, однако сценарии учений не являются подготовкой к чему-либо. Учения нацелены на то, чтобы «американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире», уточнил Брэдли.

Он добавил, что в недавних учениях приняли участие 1250 человек из разных стран, в том числе Чехии, Эстонии, Италии, Латвии и Словении, и наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев.

Также объявление о наборе русскоговорящей массовки для учений на полигоне Хоэнефельс близ Нюрнберга прокомментировал представитель американской армии в Германии Ули Геллерманн. По его словам, цель учений в Объединённом учебном центре отработки вопросов боевой готовности (JMRC) — подготовка войск наиболее реалистичным путем.

«Это включает возможность четко общаться с гражданским и военным персоналом из разных стран», — заключил Геллерманн. Также вопрос о наборе статистов «со знанием русского языка» обещали изучить в немецком Федеральном агентстве по труду (Bundesagentur für Arbeit).

Ранее в ФРГ сотрудничающее с НАТО кадровое агентство объявило поиск статистов на роль «русских». Их задачей было изобразить мирное население в ходе учений на американском полигоне Хоэнфельс. В объявлении, размещенном 22 марта на сайте berlin. de, не указывалось, для какого именно сценария учений потребовались статисты, изображающие «русских».

Требования к статистам — разрешение на работу в Германии, если это иностранные граждане, и обязательное владение русским языком, желательно также знать немецкий и английский. Оплата — €88−120 в сутки.

Учения пройдут с 28 апреля по 15 мая. Уточняется, что изображать придется гражданское население — фермеров или владельцев магазинов. Набирают массовку для того, чтобы создать условия, максимально приближенные «к реальности».