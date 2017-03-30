Нью-Йорк, США, 30 марта, 2017, 22:19 — ИА Регнум.



En.kremlin.ru Башар Асад

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что отставка законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении сирийской ситуации. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает Reuters.

«Нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада. Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии», — сказала Хейли.

Она подчеркнула, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена концентрироваться на фигуре Башара Асада.

Напомним, предыдущая американская администрация Барака Хусейна Обамы, которая собственно и начала войну в Сирии, постоянно твердила, что «Асад должен уйти».

Обама и его команда прекрасно понимали, что с уходом Асада светская Сирия рухнет и на территории этого ближневосточного государства возникнет мощный террористический анклав, который полностью дестабилизирует Ближний Восток. Поскольку Обама добивался именно этой катастрофической дестабилизации, Вашингтон постоянно требовал ухода Асада.

Любые попытки начать международные переговоры по Сирии наталкивались на то, что «Асад должен уйти». Фактически это означало, что США и их сателлиты, заварившие сирийскую кашу, не собирались урегулировать конфликт, а работали на его разрастание.

К концу лета 2015 года стало понятно, что правительственные силы Асада проигрывают войну против террористических группировок и вскоре будут сокрушены. Именно тогда в конфликт напрямую вмешалась Российская Федерация.

Российская военная операция в Сирии коренным образом изменила расклад сил на Ближнем Востоке и спасла светскую Сирию от уничтожения террористами.