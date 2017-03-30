Хельсинки, 30 марта, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о том, что ему будет грустно наблюдать за тем, как Великобритания покидает Европейский союз. «Естественно, будет печальный день, когда это произойдет» — приводит слова премьера финское издание The Helsinki Times.

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По его словам, ЕС предстоит решить две главные проблемы. «Во-первых, это европейцы, проживающие в Великобритании, и британские граждане, живущие в странах ЕС. Это проблема, которую мы должны решить незамедлительно», — отметил Сипиля. Вторым важным вопросом премьер-министр Финляндии назвал бюджет ЕС.

«Финляндия будет конструктивно подходить к переговорам и надеется на аналогичный подход со стороны Великобритании. Мы хотим продолжать работать в тесном партнерстве с Великобританией. Тем не менее все права и обязанности должны соблюдаться на протяжении процесса переговоров», — заявляют в пресс-службе правительства Финляндии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из ЕС. Переговоры об условиях выхода продлятся между Брюсселем и Лондоном по меньшей мере два года. Великобритания настаивает на сохранении за собой права доступа к рынкам содружества. ЕС, в свою очередь, хочет обеспечить свободный доступ на трудовой рынок Соединенного Королевства граждан стран — членов ЕС.