Нижний Новгород, 30 марта, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Решение проблемы с возможным появлением новых обманутых дольщиков лежит, прежде всего, в законодательном поле, считает вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников.

Андрей Репин Александр Табачников, вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил, комментируя принятие изменений в закон «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области» и в закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действия (бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, и некоммерческих организаций, созданных лицами, пострадавшими от действий (бездействия) таких застройщиков, на территории Нижегородской области».

«По моему мнению, продажи квартир необходимо начинать только тогда, когда дом построен уже на 50%. Мы должны законодательно отрегулировать право строительных компаний начинать продажи только с того момента, когда у власти будет понимание того, что ресурсов в застройщика достаточно и дом будет построен. Думаю, что и законодательно, и понятийно мы придем к тому, что квартиры будут покупаться готовыми», — уточнил депутат.

При этом он призвал не путать инвестиции в строительство и приобретение квартиры: «Если человек хочет заработать, он соинвестирует любой компании. Строит ли она жилье, офисы или занимается вложением средств куда-то. Но это риск соинвестора. Государство по этим рискам отвечать не должно и не будет».

Принятые нижегородским Заксобранием изменения в региональное законодательство предусматривают дополнительные меры государственной поддержки обманутых дольщиков.

Так, устанавливаются условия предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов юридическим лицам, прошедшим конкурсный отбор и принявшим на себя обязательства по достройке за счет собственных средств многоквартирных домов, строящихся с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, включенных в перечень объектов незавершенного строительства.

При этом перечни земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду без проведения торгов, будут формироваться и утверждаться в порядке, установленном правительством Нижегородской области. До утверждения перечни, в которых будет указано местоположение, площадь, кадастровый номер участка и его рыночная стоимость, будут согласовываться с Законодательным Собранием Нижегородской области.

Кроме того, документом предусмотрена передача в государственную собственность Нижегородской области 10% жилых помещений в жилье экономического класса, строящегося на предоставленных земельных участках, в целях обеспечения жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях, а также решения проблем обманутых дольщиков.

Также, законом устанавливается обязательство застройщиков по внесению разницы между рыночной стоимостью земельного участка (земельных участков), предоставляемых в аренду, без проведения торгов, и объемом государственной поддержки, необходимой для завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, строящегося с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, в областной бюджет.

«Споры, которые разгорелись внутри Заксобрания, были связаны с процедурой реализации закона. Наша задача — не допустить, чтобы под видом решения проблемы обманутых дольщиков появились застройщики, которые будут решать в первую очередь свои коммерческие вопросы. Процедуру мы определили — получив земельный участок застройщики в первую очередь обязаны будут достроить начатые уже дома и только после этого приступать к новому строительству. Мы пытаемся исключить ситуацию, когда ради обладания земельным участком застройщик декларирует, что он готов сделать все что угодно, а оптом мы получим новую очередь из обманутых дольщиков», — заявил Табачников.