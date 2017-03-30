Москва, 30 марта, 2017, 20:37 — ИА Регнум.



Константин Истомин. Вузовки (фрагмент). 1933

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием студентов в три государственных вуза. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение принято по итогам проведенных Рособрнадзором проверок.

Речь идет об Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского, Орловском государственном аграрном университете имени Н.В. Парахина и Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Кроме того, Рособрнадзор приостановил действие лицензии НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования».

Также на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Кисловодского института экономики и права.

Лишен государственной аккредитации филиал ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» по направлениям «промышленная экология и биотехнологии» и «сервис и туризм».

Напомним, Рособрнадзор выдает лицензии вузам на право ведения образовательной деятельности. Эта лицензия подтверждает право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Если действие лицензии приостанавливается, или вуз лишается государственной аккредитации, то такое учебное заведение может продолжать образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но не может выдавать дипломы установленного министерством образования и науки России образца, а также гарантировать отсрочку от службы в ВС РФ по призыву.