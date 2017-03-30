«Бренд Нижегородской ярмарки в масштабах России слишком поистрепался»
Нижний Новгород, 30 марта, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Бренд Нижегородской ярмарки, как выставочного центра, в масштабах России на сегодня «слишком поистрепался», считает вице-спикер областного Законодательного собрания Олег Сорокин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в ходе заседания нижегородского парламента, на котором обсуждался вопрос о выделении средств на создание на Нижегородской ярмарке мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».
По словам Сорокина, на сегодня нет четкого понятия о том, в каком направлении развивается «Нижегородская ярмарка».
«Нам нужно понимать, куда мы движемся, какими темпами мы движемся и каких результатов мы собираемся достичь. Совершенно очевидно, что сужая выставочно пространство, мы лишаем Нижегородскую ярмарку этого направления. Плохо это или хорошо — время покажет. Но то направление, куда мы собираемся двигаться, тоже должно нормально развиваться, — заявил Сорокин. — Поэтому на ближайшем заседании мы должны заслушать информацию о текущем состоянии дел Нижегородской ярмарки и о перспективах ее развития. Естественно, что эти перспективы должны подкрепляться какими деньгами. Уже этот проект потребует немалых средств на содержание из областного бюджета».
По данным областного министерства культуры,содержание мультимедийного проекта будет обходиться в 38 млн рублей в год. В Минкультуры надеются, что часть этих средств составят сборы с посетителей, так как наряду с бесплатными программами в рамках образовательного процесса им будут предлагаться и платные услуги.
«Хотелось бы, чтобы мы опирались на существующие реалии при принятии наших решений. На сегодня через нижегородский кремль в год проходит около 40 тыс туристов. Но наш кремль уникален в масштабах России», — отметил Сорокин.
По его словам, исторический парк, который планируется создать на Нижегородской ярмарке, такой уникальностью обладать не будет — подобные проекты могут быть открыты в любом крупном городе России.
«И житель Новосибирска, к примеру, приехав в Нижний Новгород, не пойдет у нас смотреть то же самое, что есть у него в городе. А в кремль пойдет. Поэтому иллюзий о том, что мы будем развивать этот исторический проект исключительно за счет туризма, у нас быть не должно», — заявил вице-спикер.
Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Нижегородской области 30 марта приняло решение о внесении изменений в областной бюджет на 2017 год.
В частности, одной из новых статей расходов стало выделение 142 млн рублей на создание мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Его планируется разместить на Нижегородской ярмарке в Главном ярмарочном доме. Общая площадь выставки составит 5800 кв. м.
Проект планируется реализовать на условиях софинансирования с ПАО «Газпром» в равных долях. Работы должны быть завершены к 1 октября 2017 года.
Экспозиция будет посвящена истории государства в период правления династий Рюриковичей и Романовых (с 862 по 1914 год), истории России
Работу выставки на постоянной основе будет обеспечивать Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник — исторический парк станет филиалом учреждения.