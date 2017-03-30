Нижний Новгород, 30 марта, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Бренд Нижегородской ярмарки, как выставочного центра, в масштабах России на сегодня «слишком поистрепался», считает вице-спикер областного Законодательного собрания Олег Сорокин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в ходе заседания нижегородского парламента, на котором обсуждался вопрос о выделении средств на создание на Нижегородской ярмарке мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».

Андрей Репин Нижегородская ярмарка

По словам Сорокина, на сегодня нет четкого понятия о том, в каком направлении развивается «Нижегородская ярмарка».

«Нам нужно понимать, куда мы движемся, какими темпами мы движемся и каких результатов мы собираемся достичь. Совершенно очевидно, что сужая выставочно пространство, мы лишаем Нижегородскую ярмарку этого направления. Плохо это или хорошо — время покажет. Но то направление, куда мы собираемся двигаться, тоже должно нормально развиваться, — заявил Сорокин. — Поэтому на ближайшем заседании мы должны заслушать информацию о текущем состоянии дел Нижегородской ярмарки и о перспективах ее развития. Естественно, что эти перспективы должны подкрепляться какими деньгами. Уже этот проект потребует немалых средств на содержание из областного бюджета».

Андрей Репин Вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин

По данным областного министерства культуры,содержание мультимедийного проекта будет обходиться в 38 млн рублей в год. В Минкультуры надеются, что часть этих средств составят сборы с посетителей, так как наряду с бесплатными программами в рамках образовательного процесса им будут предлагаться и платные услуги.

«Хотелось бы, чтобы мы опирались на существующие реалии при принятии наших решений. На сегодня через нижегородский кремль в год проходит около 40 тыс туристов. Но наш кремль уникален в масштабах России», — отметил Сорокин.

По его словам, исторический парк, который планируется создать на Нижегородской ярмарке, такой уникальностью обладать не будет — подобные проекты могут быть открыты в любом крупном городе России.

«И житель Новосибирска, к примеру, приехав в Нижний Новгород, не пойдет у нас смотреть то же самое, что есть у него в городе. А в кремль пойдет. Поэтому иллюзий о том, что мы будем развивать этот исторический проект исключительно за счет туризма, у нас быть не должно», — заявил вице-спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Нижегородской области 30 марта приняло решение о внесении изменений в областной бюджет на 2017 год.

В частности, одной из новых статей расходов стало выделение 142 млн рублей на создание мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Его планируется разместить на Нижегородской ярмарке в Главном ярмарочном доме. Общая площадь выставки составит 5800 кв. м.

Проект планируется реализовать на условиях софинансирования с ПАО «Газпром» в равных долях. Работы должны быть завершены к 1 октября 2017 года.

Экспозиция будет посвящена истории государства в период правления династий Рюриковичей и Романовых (с 862 по 1914 год), истории России XX—XXI века (с 1914 по 2017 год). Кроме того, в экспозиции будет присутствовать и региональный контент — ей часть посвятят истории Нижегородской области.

Работу выставки на постоянной основе будет обеспечивать Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник — исторический парк станет филиалом учреждения.