Вильнюс, 30 марта, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Всемирная организация литовцев поддерживает стремление Сейма Литвы подписать национальное соглашение о предотвращении эмиграции, но желание провести референдум вызывает беспокойство, сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 марта, в организации.

Pixabay.com Карта-флаг Литвы

«Маловероятно, что путем референдума можно будет узаконить сохранение гражданства, поэтому мы обращаемся к власти, призывая в первую очередь проанализировать все возможные альтернативы», — рассказала председатель Всемирной организации литовцев Даля Хенке, реагируя на сообщение о намерении Союза крестьян и зеленых инициировать референдум по вопросу двойного гражданства вместе с президентскими выборами в 2019 году.

Согласно закону о референдуме, на народном голосовании должны отдать свои «за» не менее половины всех граждан Литвы с правом голоса. Например, если такой референдум проходил бы вместе с президентскими выборами 2014 года, для того, чтобы узаконить двойное гражданство, 98% пришедших на выборы избирателей должны были бы проголосовать «за».

«Не достигнув цели проведения референдума, мы рискуем потерять тысячи граждан Литвы. Вероятность неудачи — очень высокая, поэтому решения нужно принимать очень ответственно», — пояснила Хенке.

Напомним, в 1991 году в Литве проживало 3,8 млн жителей, сегодня — на один миллион меньше. Конституция Литвы не позволяет иметь двойное гражданство. Его в исключительных случаях присваивает лично президент.