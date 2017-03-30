Санкт-Петербург, 30 марта, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Жилой комплекс «Каменка» в Приморском районе Санкт-Петербурга, с возведением которого не справилась группа компаний «СУ-155», достроен при помощи банка «Российский капитал» и содействии властей города. Об этом сегодня сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Su155.ru ЖК «Каменка»

Жилой комплекс планировался к сдаче застройщиком АО «СК «Росстрой», входящим в ГК «СУ-155», еще в 2014 году. Однако стройка была остановлена. С декабря 2015 года санацией проблемных объектов занялся банк «Российский капитал».

Как сообщается, 29 марта выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 7-го корпуса ЖК «Каменка». В конце 2016 года были сданы два других корпуса ЖК «Каменка» — 6.1 и 6.2.

«С вводом 7-го корпуса строительство ЖК «Каменка» можно считать завершённым», — заявили в Смольном. В то же время в наследство от проблемной компании Петербургу достался еще один жилой комплекс по соседству — «Новая Каменка». Его корпуса находятся в разной степени готовности.

«До конца текущего года предстоит заселить и «Новую Каменку», а это шесть корпусов, или 3590 квартир общей площадью 170,9 тыс. кв. метров <…> Диалог с банком-санатором складывается конструктивно, есть уверенность, что «Новая Каменка» действительно отметит новоселья в 2017-м», — отметил Игорь Албин.

Добавим, аппаратом вице-губернатора во взаимодействии с банком-санатором была разработана и реализована схема завершения строительства объектов «СУ-155», графики производства работ, выстроен диалог с инициативной группой обманутых дольщиков.

Общее количество квартир в жилых комплексах «Каменка» и «Новая Каменка», которые строила ГК «СУ-155» — 6 823, их общая площадь — 294 тыс. кв.м.