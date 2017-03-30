Нижний Новгород, 30 марта, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Бюджет Нижегородской области перестал быть профицитным. После внесения изменений, одобренных областным Заксобранием 30 марта 2017 года, дефицит бюджета сразу перевалил за 2 млрд рублей, сообщает корреспондент.

Андрей Репин Нижегородский кремль

Проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был принят сразу в двух чтениях.

По словам председателя областного Заксобрания Евгения Лебедева, в соответствии с этим законопроектом будут уменьшены налоговые доходы областного бюджета, являющиеся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области на 1,1 млрд. рублей.

Кроме того, увеличены расходы областного бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение питанием детей из малоимущих семей, на предоставление ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей и на предоставление дополнительных пособий гражданам, имеющим детей, — 154,8 млн. рублей. Также увеличены расходы на обеспечение жильем детей-сирот и лиц из их числа — на 100 млн. рублей.

Законопроектом предусмотрены расходы на проведение дополнительных работ, приобретение медицинского оборудования и мебели для открытия нового корпуса Детской городской больницы №1 Нижнего Новгорода на сумму 225 млн. рублей, на оснащение фельдшерско-акушерских пунктов телемедицинским оборудованием на сумму 97,8 млн. рублей.

На проведение мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года из областного бюджета будет направлено 299 млн. рублей.

Андрей Репин Евгений Лебедев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области

Также будут увеличены ассигнования дорожному фону за счет неиспользованных средств дорфонда 2016 года и перевыполнения плана по налоговым и неналоговым доходам в 2016 году с учетом уменьшения поступления по акцизам на нефтепродукты в результате изменения федерального законодательства будет направлено 860,9 млн. рублей.

Самую острую полемику вызвал вопрос о выделении 141,8 млн рублей из областного бюджета на создание мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Его планируется разместить на Нижегородской ярмарке в Главном ярмарочном доме. Общая площадь выставки составит 5800 кв. м. Проект планируется реализовать на условиях софинансирования с ПАО «Газпром» в равных долях. Работы должны быть завершены к 1 октября 2017 года.

В ходе обсуждения вице-спикер Заксобрания Владислав Егоров заявил, что для выделения средств на создание этого музея на сегодня нет никакого правового обоснования. На это было указано контрольно-счетной палатой. В этой связи выделение средств на создание музея является незаконным.

Кроме того, Егоров отметил, что у региона есть более важные статьи расходов на которые не хватает средств.

В свою очередь вице-спикер Олег Сорокин отметил, что областному правительству следует в более ранние сроки предупреждать депутатов о том, что регион может стать участником каких-то совместных проектов, для которых потребуется финансирование из регионального бюджета.

Также он обратил внимание, что мультимедийный музей не является каким-то уникальным проектом и рассчитывать на то, что он будет привлекать толпы туристов на Нижегородскую ярмарку, не стоит.

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С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета Нижегородской области на 2017 год составит 140 млрд 495 млн рублей, расходная — 142 млрд 812 млн рублей.

Дефицит бюджета — 2 млрд 317 млн рублей.

В областном Заксобрании утверждают, что величение дефицита областного бюджета носит технический характер. В соответствии с изменениями, распределены средства, которые сформировались в виде остатков на счетах на начало 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при формировании бюджета на 2017 год областное правительство приложило максимум усилий, чтобы он стал профицитным. Изначально доходы бюджета должны составить 125,2 млрд рублей, расходы — 123,3 млрд рублей, профицит — 1,9 млрд рублей.

Профицитный бюджет является одним из важнейших требований, выполнение которых позволяет региону надеяться на предоставление бюджетных кредитов, которыми областное правительство надеется заместить кредиты коммерческих банков, выданных под более высокую процентную ставку.