Симферополь, 30 марта, 2017, 18:32 — ИА Регнум. В Крыму суд оштрафовал предприятие-подрядчика за попытку подкупа сотрудника Службы автодорог Крыма — ему предложили 1,1 млн рублей, однако он от взятки отказался. Теперь фирме придется заплатить уже 20 млн рублей в казну государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 марта в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Как сообщается, прокуратурой было установлено, что представитель ООО «Институт «Имидис» предложил заместителю начальника по экономической безопасности ГКУ РК «Службы автомобильных дорог Республики Крым» взятку в размере 1,1 млн рублей — за то, чтобы фирму не привлекали к ответственности за ненадлежащую диагностику и оценку технического состояния дорожных инженерных сооружений. Однако зам начальника Службы автодорог от взятки отказался.

В отношении фирмы, в интересах которой передавалась взятка, прокурор Республики Крым возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).

Материалы административного производства были направлены мировому судье Киевского судебного района Симферополя, который постановил: привлечь предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года у Службы автодорог Крыма сменился руководитель — Игорь Кравченко. Возможным поводом для его увольнения тогда назвали нескромность невесты — подруга чиновника активно выкладывала в соцсеть фото дорогих подарков, которые якобы ей сделал жених.

Читайте также: В Крыму уволен начальник Службы автомобильных дорог

Нескромность невесты стоила крымскому чиновнику карьеры