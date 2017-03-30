Взятка сотруднику Службы автодорог Крыма обошлась подрядчику в 20 млн руб
Симферополь, 30 марта, 2017, 18:32 — ИА Регнум. В Крыму суд оштрафовал предприятие-подрядчика за попытку подкупа сотрудника Службы автодорог Крыма — ему предложили 1,1 млн рублей, однако он от взятки отказался. Теперь фирме придется заплатить уже 20 млн рублей в казну государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 марта в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Как сообщается, прокуратурой было установлено, что представитель ООО «Институт «Имидис» предложил заместителю начальника по экономической безопасности ГКУ РК «Службы автомобильных дорог Республики Крым» взятку в размере 1,1 млн рублей — за то, чтобы фирму не привлекали к ответственности за ненадлежащую диагностику и оценку технического состояния дорожных инженерных сооружений. Однако зам начальника Службы автодорог от взятки отказался.
В отношении фирмы, в интересах которой передавалась взятка, прокурор Республики Крым возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).
Материалы административного производства были направлены мировому судье Киевского судебного района Симферополя, который постановил: привлечь предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года у Службы автодорог Крыма сменился руководитель — Игорь Кравченко. Возможным поводом для его увольнения тогда назвали нескромность невесты — подруга чиновника активно выкладывала в соцсеть фото дорогих подарков, которые якобы ей сделал жених.
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