Астана, 3 апреля, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся прошедших в Астане переговоров по урегулированию сирийского конфликта, вкратце сводятся к простому: зачем вообще это нужно Казахстану? Уже есть переговоры в Женеве; непонятно, в чем смысл переговоров в таком узком составе; и главное — зачем вообще это нужно Казахстану? Эти темы подробно обсуждает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

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Еще в 2015 году в Астане дважды проходили встречи сирийских политических сил. В январе и феврале текущего года там же были проведены Международные встречи по сирийскому урегулированию. В середине марта состоялась третья встреча, с участием представителей стран — гарантов режима прекращения боевых действий — России, Турции и Ирана, а также представителей ООН, Иордании, США и правительства Сирии. На этот раз встреча прошла без делегации вооруженной сирийской оппозиции. Каждый раунд переговоров фиксировал определенные результаты, нужных договоренностей удалось достичь и по окончании двухлетней работы.

Что же касается выгоды Казахстана, то прежде всего, он укрепляет партнерские отношениями со своими союзниками. Это важно для страны, которая не первый раз выступает в роли посредника при проведении значимых переговоров, среди которых — встречи России, Украины, Германии и Франции накануне Минских соглашений; России и Турции после инцидента со сбитым российским истребителем; встреча по иранскому ядерному вопросу.

Помимо укрепления международной репутации, Казахстан получает опыт участия в серьезной международной политике, а без такого участия войти в нее просто невозможно. Есть и другие существенные плюсы, возможно, более видимые, чем первые два, связанные в том числе непосредственно с членством Казахстана в ООН, а также с информацией о гражданах Казахстана, воюющих в запрещенных на территории РФ организациях.

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