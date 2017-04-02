Ватикан, 3 апреля, 2017, 01:31 — ИА Регнум.

В преддверии празднования 60-летия Европейского союза католическая пресса уделяла политике самое пристальное внимание. О волнующих ее темах рассказывает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор католической прессы

Итальянское издание Vatican insider приводит слова кардинала Паролина, государственного секретаря Ватикана, сказанные им накануне празднования юбилея Евросоюза. Кардинал Паролин обратил внимание руководства ЕС на то, что те трудности, которые сейчас переживает Европа, можно рассматривать и как ответы на беспокоящие ее вопросы. С одной стороны — последствия миграции и экономического кризиса, с другой — поиск Европой новой идентичности, в котором она пытается порвать с собственными ценностями, которые сама же веками и создавала. С этой позиции объяснимо поведение людей, которые теряются в образующемся вакууме.

Тему истинных европейских ценностей продолжил и папа римский Франциск на встрече с лидерами Евросоюза. В своей речи папа говорил о гуманизме как краеугольном камне европейской идеи, о стремлении человека к единству и о тех смыслах, которые являются связующим материалом для обеспечения этого единства. Уважение к жизни, почитание семьи, защита труда и солидарность — те компоненты, без которых невозможно создание любого союза.

Европе, которая сейчас находится в поисках новой идентичности, имеет смысл обратиться к опыту отцов-основателей Старого света и к их идеям гуманизма, истины и справедливости. Особенно папа подчеркнул значение христианского базиса европейской идентичности, без которого оставались непонятными бы главные европейские ценности — достоинство, свобода и справедливость.

Впрочем, католическую прессу интересовали не только юбилей ЕС и связанная с ним речь папы. Идеологическая подоплека лондонского теракта вообще и человеконенавистнической идеологии террора в частности, двусмысленные альянсы против терроризма, удивившее наблюдателей возвращение религии в жизни Франции, итальянская община в Москве, подростковые группы смерти в Польше и многие другие вопросы стали темами католических СМИ прошлой недели.

Развернутый обзор католической прессы — Президентские выборы вернули религию в публичную жизнь Франции

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