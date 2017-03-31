Санкт-Петербург, 31 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 18 марта в Петроград из сибирской ссылки возвратились большевики — депутаты Государственной думы: Бадаев, Самойлов и Шагов.

Владимиров И. А. Выселенная семья. 1918

К концу подходили и переговоры о возвращении на Родину российских политэмигрантов. Первоначально планировалось воспользоваться обычным маршрутом через Великобританию — однако английские власти не хотели пропускать через свою территорию политиков, ведущих антивоенную агитацию. Об этом сообщалось в коммюнике, переданном Лениным в редакцию стокгольмской газеты Politiken:

«Английское правительство не пропускает в Россию живущих за границей русских революционеров, которые выступают против войны»

На совещании представителей российских и польских социалистических организаций в Берне (Швейцария) 6 марта лидер меньшевиков Мартов предложил другой вариант, который ранее использовался для обмена военнопленными: проезд через Германию. Тогда же одному из руководителей швейцарских социал-демократов Роберту Гримму было поручено добиться от правительства Швейцарии посредничества в переговорах по этому делу с немецкими дипломатами в Берне.

Телеграмма В. И. Ленина Р. Гримму:

«Национальному советнику Гримму

Наша партия решила безоговорочно принять предложение о проезде русских эмиг­рантов через Германию и тотчас же организовать эту поездку. Мы рассчитываем уже сейчас более чем на десять участников поездки.

Мы абсолютно не можем отвечать за дальнейшее промедление, решительно протес­туем против него и едем одни. Убедительно просим немедленно договориться и, если возможно, завтра же сообщить нам решение.

С благодарностью Ленин»

Георгий Леонидович Пятаков. 1919 год

Одновременно с этим Георгию Пятакову, возвращающемуся в Россию из Норвегии, Лениным и Зиновьевым было дано задание по тому же вопросу наладить контакт со швейцарскими дипломатами со стороны властей Петрограда (большевики здесь рассчитывали на помощь Совета рабочих и солдатских депутатов, в значительной степени состоявшего из социалистов). Предполагалось, что разрешение Германии можно получить, если в обмен на пропуск русских эмигрантов передать ей интернированных в России немцев.

Поскольку большевики представляли радикальное антивоенное крыло социалистической эмиграции, Ленин настаивал на том, чтобы с Германией и Швейцарией вели переговоры меньшевики, беспартийные и «оборонцы» — у них было больше шансов получить положительный ответ. «Наше участие испортит все», — писал он в те дни.

Швейцария действительно согласилась вести переговоры, и вскоре разрешение Германии было получено. Однако большая часть эмиграции (меньшевики и эсеры) ожидала еще и официального одобрения своего возвращения со стороны Временного правительства.

Поскольку российские власти тянули, а ситуация в стране накалялась, Ленин принял решение отправиться через Германию, не дожидаясь формального одобрения правительства. Заграничная коллегия ЦК РСДРП приняла Постановление о возвращении политических эмигрантов на Родину, где в последний раз предложила остальным эмигрантам присоединиться к большевикам:

«Заграничная коллегия Центрального Комитета РСДРП постановляет принять предложение, сделанное тов. Робертом Гриммом относительно возвращения в Россию через Германию эмигрантов, желающих вернуться на родину. Заграничная коллегия ЦК констатирует:

(1) что переговоры велись тов. Р. Гриммом с одним членом правительства нейтральной страны, министром Гофманом, который не признал возможным официальное вмешательство Швейцарии только потому, что английское правительство, несомненно, усмотрело бы в этом нарушение нейтралитета, так как Англия не хочет пропустить интернационалистов;

(2) что предложение т. Р. Гримма вполне приемлемо, так как гарантирована свобода проезда независимо от политических направлений, от отношения к вопросу о «защите отечества», о продолжении войны Россией или заключении ею мира и т. д.;

(3) что предложение это основано на плане обмена русских эмигрантов на интернированных в России немцев, причем эмигрантам нет никаких оснований отказаться от агитации за такой обмен в России;

(4) что т. Р. Гримм передал это предложение представителям всех направлений политической эмиграции, заявив с своей стороны, что при данном положении вещей это — единственный путь, и что он вполне приемлем при теперешних условиях;

(5) что с нашей стороны сделано все возможное, чтобы убедить представителей различных направлений в необходимости принять это предложение и в абсолютной недопустимости оттяжек;

(6) что представители некоторых направлений, к сожалению, высказываются за дальнейшие оттяжки, — решение, которое мы не можем не признать в величайшей степени ошибочным и приносящим глубочайший вред революционному движению в России.

На основании этих соображений Заграничная коллегия ЦК постановляет известить всех членов нашей партии о принятии нами предложения и о немедленном отъезде, пригласить их принимать записи от всех желающих ехать и сообщить копию настоящего постановления представителям других направлений.

Цюрих, 31 марта 1917 г.»

Роберт Гримм

Из Берлина через датского министра Стаунинга, который приехал в Россию, на имя Чхеидзе прислана телеграмма от германской Социал-демократической партии:

«Приветствуем русский пролетариат, горячо желая, чтобы политические успехи русского народа оказали содействие скорому восстановлению всеобщего мира, за что германская соц-демократия борется с начала войны».

18 марта председателя-министра Львова посетила литовская делегация, которая вручила ему постановление вновь образованного «Литовского национального совета» о том, что

«в этнографическом, культурном и экономических отношениях Литва представляет единое политическое целое», что «при устроении жизни Литвы все населяющие ее народности должны пользоваться равными правами и всем им должно быть гарантировано свободное развитие и участие в управлении Литвой», и что «Литва должна быть выделена в самостоятельную административную единицу, причем управление Литвой должно быть поручено органам и лицам из среды самого населения Литвы».

18 марта Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов обсуждал собственное переустройство: в него входят 2000 представителей, из-за чего на заседаниях невозможно проводить обсуждение — только общее голосование. Предложено создать да совета — Большой и Малый, причём последний избирается первым. По этому вопросу принята резолюция:

«1. Большой Совет остается до выяснения ситуации (12, против 7);

2. выбирают батальоны и полки в целом;

3. форма и способ проведения выборов предоставляется батальонным и полковым комитетам совместно с депутатами в существующий Совет солдатских депутатов;

4. пожелание о том, чтобы вновь избираемые депутаты в малый вошли и в полковые, и ротные комитеты;

5. представительство пропорционально распространяется на солдат и рабочих;

6. а) от каждого районного Совета входит в Исполнительный комитет по два представителя; б) члены Совета р. и с. д. входят в соответствующие районы».

Помимо этого, в Исполком Совета от каждой партии было решено ввести по 2 представителя, если партия центральная, и по 1 — если региональная.

На совещании был представлен доклад о положении на заводах и фабриках. На них происходят непрерывные недоразумения, забастовки, в основном — с требованием повышения заработной платы. Число конфликтов с каждым днем возрастает. Наблюдаются случаи удаления заводской администрации без предварительного рассмотрения вопроса в примирительных камерах. Решено обратиться с воззванием к рабочим о необходимости работать более производительно и сохранять порядок.

Михаил Иванович Калинин. 1920-е годы

18 марта в «Правде» была напечатана статья Михаила Калинина «О 8-часовом рабочем дне»:

«Наряду с завоеванием свобод, добытых второй российской революцией, рабочий класс вырвал из когтей организованного капитала 8-часовой рабочий день, примирительные камеры и институт фабрично-заводских комитетов, т. е. старост.

Упорная борьба рабочего класса до революции не в силах была заставить организованный в тресты и картели капитал пойти на сколько-нибудь существенные уступки. Наоборот, пользуясь мощью своих организаций, тюрьмами и полицейскими участками царского правительства и неорганизованностью рабочего класса, наш российский капитал все время был нападающей стороной, подавлявшей своей железной пятой героическую борьбу рабочего класса. Черные списки, ссылки, полицейские преследования стачечников — явления совсем недавних и, к сожалению, еще не ушедших в вечность дней. Теперь уступки сделаны, но не всеми капиталистами, а только небольшой их частью. Соглашение Совета рабочих и солдатских депутатов состоялось только с Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков. В это соглашение, не говоря уже о провинции, не вошли даже все рабочие Петрограда.

Работающие на мелких и других, не входящих в это общество фабрикантов и заводчиков, предприятиях остались вне соглашения. Но и те предприятия, которые состоят в обществе фабрикантов и заводчиков, во многих случаях противятся введению у себя 8-часового рабочего дня. <…>

Это показывает, что пантера русского капитала оставляет себе все пути к нарушению состоявшегося договора.

Спадет революционная буря, дифференцируются по своим классовым группировкам сплоченные сейчас революционные силы, разбившие крепость царизма, а на место временного общества фабрикантов и заводчиков явится постоянное, старое или новое, которое скажет: не мы заключали с вами соглашение, а потому мы свободны от всяких договоров и постановлений. <…>

Все это говорит за то, что борьба за 8-часовой рабочий день далеко еще не закончена и рабочему классу еще не раз придется строить свои боевые ряды для борьбы с капиталом за 8-часовой рабочий день.

Очередным неотложным требованием рабочего класса является требование немедленного закона о введении 8-часового рабочего дня по всей стране. Если 8-часовой рабочий день не будет распространяться на всю Россию, то завоевания рабочих Петрограда в ближайшем же будущем потеряют все свое значение. Сюда потоком хлынут рабочие из провинции, где таких завоеваний еще не сделано. Это прежде всего повлияет на заработную плату, а потом и на продолжительность рабочего дня.

При этом закон должен строго оговорить условия и продолжительность женского и детского труда (а также труда, требующего большого напряжения) и т. д. Второй неотложной задачей рабочего класса является организация профессиональных союзов и общероссийского союза этих союзов. Нападение организованного капитала может отразить только могуче организованный рабочий класс.

Таким образом, организация, организация и организация — вот единственное средство извлечь всю возможную пользу из завоеванных уступок и расширить последние».

Вид площадки с загрузочными кранами мартеновской мастерской завода

18 марта Московский Совет рабочих депутатов обсуждал введение восьмичасового рабочего дня. На собрании отмечалось, что часть фабрик и заводов уже ввели его явочным порядком. Остальные ждут соответствующего приказа Совета. Большинство делегатов настаивало на том, что нужно заставить Временное правительство издать декрет о восьмичасовом рабочем дне. В принятом Советом постановлении говорилось:

«1) Признать необходимым введение восьмичас. раб. дня во всей стране, обратиться к Временному правительству с требованием о немедленном издании соответствующего декрета и призвать все Сов. Раб. Деп. поддержать это требование;

2) в Москве же, не дожидаясь издания такого декрета, ввести восьмичас. раб. день, а в ночных сменах — семичасовой — с 21 марта;

3) в предпраздничные дни работа должна производиться 7 часов. В тех предприятиях, где в настоящее время работают в предпраздничные дни 6 часов, рабочий день удлинен быть не может;

4) сверхурочные работы допускаются только в отраслях промышленных, работающих на оборону, производящих предметы первой необходимости, и по добыче топлива, когда нет других способов сохранить прежние размеры производства;

5) существующий размер заработка не может быть изменен при введении восьмичас. раб. дня; сверхурочные часы работы оплачиваются по двойной расценке;

6) вопрос о допущении сверхурочных работ разрешается фабрично-заводскими комитетами, при участии районных Сов. Р. Д.».

Совет также решил обратиться с воззванием к населению о поддержке рабочего класса в его борьбе за восьмичасовой рабочий день.

18 марта приказом по военному ведомству во всех технических артиллерийских учреждениях вводится восьмичасовой рабочий день, а накануне воскресных дней — семичасовой. Сокращение часов не должно влиять на размер заработной платы.

В Одессе Исполком Совета рабочих депутатов постановил немедленно вступить в переговоры с Обществом фабрикантов и заводчиков о введении на всех предприятиях Одессы восьмичасового рабочего дня.

Неизвестный художник. Созыв Учредительного собрания

18 марта в Москве по инициативе Московского Союза кредитных и ссудосберегательных товариществ было созвано Учредительное собрание Совета крестьянских депутатов. На него было прислано по 10 представителей от каждого уезда. Собрание приняло решение, что для политически-революционной борьбы в дополнение к имеющимся советам нужно создать Совет крестьян. Их цели описывались следующим образом:

«1) Выяснение аграрного вопроса, указание и отстаивание тех мероприятий, которые могут быть осуществляемы до Учредительного собрания. Только Учредительное собрание властно решить вопрос, кому должна принадлежать земля и на каких основаниях;

2) подготовка крестьянства к Учредительному собранию;

3) контроль над действиями временных органов власти и наблюдение, чтобы они не отступали от демократических начал;

4) представительство интересов крестьянства в комитетах, в общественных организациях, в Сов. Р. и С. Д.»

В Ораниенбауме состоялись похороны жертв революции. Участвовал весь гарнизон, почти все гражданское население и делегации городского общественного самоуправления, учебных заведений, Совета и многих других организаций.

Справка ИА REGNUM:

Роберт Гримм — один из лидеров Социал-демократической партии Швейцарии и II Интернационала, депутат швейцарского парламента, пацифист. Русские меньшевики и эсеры использовали его связи для возвращения на Родину в условиях отказа стран Антанты от выдачи им визы. Большевики в итоге отказались от его помощи, действуя через своих людей в Петрограде.

Антанта — военно-политический союз России, Великобритании и Франции против Германии, Австро-Венгрии и Италии (Тройственный союз), сложившийся через ряд соглашений 1904−1907 годов.

Георгия Пятаков — русский революционер, большевик. В 1915 году совместно с Лениным редактировал журнал «Коммунист», однако затем уехал в Швецию, а после высылки из нее — в Норвегию. После Февральской революции вернулся в Россию.

Ораниенбаум — дворцовый ансамбль в 40 км от Петербурга. Перед революцией принадлежал герцогам Мекленбург-Стрелицким, изначально германским, но принявшим русское подданство.