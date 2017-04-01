Москва, 2 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Завод имени Лихачева — это один из наглядных примеров уничтоженной за постсоветские годы российской промышленной мощи. Об этом в своей статье повествует редактор ИА REGNUM Владимир Югасов.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Бывшая территория Завода имени Лихачёва. Москва

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Парадоксально, но факт: созданный в Китае по программе советско-китайского сотрудничества в 1953 году завод First Automobile Works (FAW) был основан как копия московского ЗиЛа, выпускал линейку грузовиков, воспроизводящих советские модели. Китайские инженеры и рабочие проходили стажировку в Москве.

Теперь китайская компания FAW продает автомобили на общую сумму до $32 млрд в год (данные на 2008 год). А советский завод, послуживший образцом своему китайскому собрату, демонтирован в 2015 году.

Как раз в этом году правительство России провозгласило курс на «широкое импортозамещение», включая продукцию машиностроения. Теперь на бывшей территории завода строится жилье и коммерческие центры. А вот добьемся ли мы когда-нибудь возрождения конкурентоспособного отечественного автомобилестроения?

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