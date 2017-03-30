Ростов-на-Дону, 30 марта, 2017, 14:26 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской думы

Общественную палату Ростова-на-Дону возглавил бывший первый заместитель сити-менеджера города-миллионника Сергей Кузнецов. Также в ходе первого заседания был утвержден регламент новой структуры, образовано четыре комиссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента 30 марта.

В частности, сформированы комиссии по взаимодействию с общественными объединениями, органами территориального общественного самоуправления, развитию институтов гражданского общества, по вопросам городского хозяйства, по соцвопросам, культуре и сохранению культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM , Сергей Кузнецов покинул кабинет первого заместителя главы администрации в декабре 2016 года. В заявлении была указана причина: «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию». Кузнецов занимал пост первого замглавы с 7 ноября 2014 года, с 1994 по 2010 годы замещал должность заместителя губернатора Ростовской области.

Имя Сергея Кузнецова известно в связи со скандалом и судебным разбирательством по поводу выданного разрешения на строительство многоэтажки на участке, который, согласно генплану, был предназначен для строительства школы. Постановление Кузнецов подписал, будучи в должности исполняющего обязанности главы администрации города.

Напомним, идея создания Общественной палаты, задача которой заключается в объединении «всех неравнодушных и конструктивно настроенных горожан», принадлежит общественному деятелю Александру Водянику. Инициативу он озвучил встречи с представителями экспертного сообщества, блогерами, журналистами, которую провел в июле 2016 года сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань.

В августе было утверждено положение, согласно которому Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности членов городского сообщества, общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Срок полномочий каждого созыва — три года.

На прошлой неделе Общественная палата города была сформирована в полном составе. В частности, прошёл заключительный этап — конкурсный отбор представителей общественных объединений, иных некоммерческих организаций в члены палаты. Ранее 11 членов были назначены решением Ростовской-на-Дону гордумы, ещё 11 — постановлением главы администрации города. Путем тайного голосования были определены ещё 11 человек.