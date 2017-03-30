Москва, 30 марта, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал замечание главе Минсельхоза Александру Ткачеву, который опоздал на заседание правительства РФ.

Bob Bob Будильник

«Кто не участвует в Арктическом форуме — большой арктический привет, — цитируют Медведева «Вести». — Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали».

По словам Медведева, несмотря на то, что он вернулся поздно ночью (29 марта) после участия в Арктическом форуме, он смог быть на месте вовремя.

Премьер-министр РФ посоветовал Ткачеву «ставить будильник», чтобы не опаздывать.

29 марта президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыли на один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Главной задачей поездки стала проверка того, как очищают Арктику от мусора.

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