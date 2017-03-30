Рим, 30 марта, 2017, 14:03 — ИА Регнум.



George Hodan Арест

Правоохранительные органы Италии задержали трех выходцев из Косово по подозрению в планировании террористического акта, сообщает BFMTV.

По данным полиции, арест был произведен после сбора достаточной информации об их деятельности. В частности, как передают итальянские СМИ, полиция вела на протяжении нескольких месяцев прослушиваниях их переговоров. В ходе слежения выяснилось, что после теракта, произошедшего поблизости от британского парламента 22 марта, они выразили радость по поводу случившегося.

Причиной немедленного вмешательства стала не только радостная реакция на произошедшее в Лондоне, но и то, что арестованные выразили намерение осуществить нечто подобное в Венеции.

Более того, некоторые из них выразили желание отправиться в Сирию для участия в войне на стороне исламистов.

Напомним, 22 марта 2017 года автомобиль протаранил группу пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего нападавший набросился с ножом на полицейских поблизости от здания парламента Соединенного Королевства, после чего был застрелен.