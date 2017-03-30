Санкт-Петербург, 30 марта, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что стадион на Крестовском острове, известный всем как «Зенит-Арена», 31 марта будет полностью готов, и в тот же день генподрядчик — «Метрострой» — отправит уведомление в Ростехнадзор об окончании второго этапа строительства спортивной арены.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Строитель на стадионе

По данным источников ИА REGNUM, близких к «стройке века», сотрудники «Метростроя» будут находиться на стадионе вплоть до 15 мая. Интересно, если стадион полностью готов, что делать генподрядчику на построенном объекте?

Как мы уже сообщали ранее, работы по устранению вибрации выкатного поля еще не закончены и, по прогнозам специалистов, будут завершены не ранее конца апреля. Не закончены работы и по сооружению примыкания футбольного поля. Чтобы было понятно: из раздевалки футболисты должны будут для попадания на газон преодолеть двухметровый ров. Чтобы это сделать комфортно, не взбираясь по стремянке, как раз и необходимо примыкание.

Место, где должно быть примыкание к полю

Предварительно, 7 апреля футболисты «Зенита» должны провести тренировку на новом стадионе. Сейчас идут работы по временному решению по примыканию, но пока они не завершены, и успеют ли строители до тренировки — не до конца ясно. Окончательные выводы о готовности арены к Кубку Конфедераций должны быть сделаны в эти же даты.

По требованиям FIFA, до начала розыгрыша Кубка на стадионе должны пройти несколько матчей в рамках РФПЛ, первый из которых назначен на 22 апреля. После тренировки уже можно будет понять, как ФК «Зенит» воспринял новый стадион.

По данным источника ИА REGNUM, близкого к строительству, «Зенит» не хотел бы принимать стадион до завершения Кубка Конфедераций. Очевидно, сотрудникам клубного подразделения, ответственного за техническое состояние объекта, доступно знание реального положения дел, и они не торопятся взваливать на себя непосильную ношу.

Как мы уже писали ранее, в списках стадионов, заявленных для текущего чемпионата России по футболу, новый стадион на Крестовском острове не значится. На момент выхода материала в таблице на сайте РФПЛ ничего не изменилось.

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Кроме проблемы с примыканием и неоконченными работами по устранению вибрации, стало известно, что в районе крыши стадиона отсутствует система дымоудаления, выявлена необходимость сооружения дополнительных отверстий и установки соответствующих насосов для удаления дыма.

Если эта информация наших источников верна, то как можно начинать матчи с присутствием большого количества болельщиков, которые частенько умудряются пронести файеры даже при жестком контроле на входе? А при закрытой раздвижной крыше, — которая до сих пор может находиться только в закрытом состоянии и даже при желании эксплуатирующей организации на данный момент открыться не может, — отсутствие системы дымоудаления в районе кровли становится фактором безопасности людей, находящихся на стадионе.

Таким образом, хотя для городских чиновников стадион уже «готов на 100 процентов», на самом деле это не так. Безусловно, задача города — быстрее передать объект клубу, чтобы уже «Зенит» отвечал за все недоделки и неполадки. Но индикатором полноты и качества выполненных работ послужит тренировка 7 апреля и игра 22 апреля. А до этого судить о готовности стадиона по победным рапортам чиновников — преждевременно.