Москва, 30 марта, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Необходимо уничтожать контрафактную рыбную продукцию, в том числе продукцию осетровых рыб и красную икру, до решения суда, по аналогии с санкционными товарами. Об этом сегодня, 30 марта, заявил замруководителя Росрыболовства Илья Шестаков на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщили в ФНС.

Рыба (сс) delo

«Наблюдается большая законодательная проблема, которая состоит в необходимости хранить конфискованную продукцию до решения суда. Порой срок хранения превышает год, соответствующие средства из бюджета на хранение не выделяются», — сказал Шестаков.

По его мнению, «необходимо вносить законодательные изменения, возможно, такие же жесткие, как и с санкционной продукцией, то есть уничтожение такой контрафактной продукции до решения суда».

«Для решения проблемы браконьерства нужно создать комплексную систему учета и контроля запасов особо ценных пород рыбной продукции», — считает Шестаков.

Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал инициативу о необходимости уничтожения изъятой продукции, в том числе, алкогольной.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России» в качестве ответных мер на санкции и для поддержки отечественного производителя. В июне 2015 года продовольственное эмбарго было продлено до августа 2016 года. Затеем правительство продлило до конца 2017 года срок уничтожения санкционной продукции, которая ввозится в Россию.