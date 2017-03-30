Таллин, 30 марта, 2017, 12:37 — ИА Регнум.



(сс) stena.ee Эстонское кладбище советских монументов

Министерство культуры Эстонии инициировало инвентаризацию архитектурных объектов военно-исторического наследия на территории страны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 марта, сообщили в министерстве, отметив, что на эти цели выделено 41 450 евро, исследование проведут специалисты Общество охраны памятников старины. Отмечается, что значительная часть архитектурного наследия страны связана с военной историей, однако до сих пор в современной Эстонии не осуществлялось полного контроля и обзора состояния и сохранности таких объектов.

По словам советника министерства Лийны Янес, такие объекты как городища, городские стены, бастионы, церкви средневековья уже хорошо известны, исследованы и находятся под охраной государства. Поэтому наибольшее внимание инвентаризации будет привлечено к объектам XIX и XX веков. Такие объекты не картографированы и не систематизированы. Этим и займутся специалисты с апреля 2017 года. Обзор состояния позволит принять решение об их сохранении, консервации либо сносе. По мнению Янес, появление такого перечня и точной документации позволит предотвратить и самовольное уничтожение малоизвестных объектов военной истории. Кроме того, в будущем некоторые объекты военной истории XX века можно будет включить в туристические маршруты.

Только после инвентаризации можно будет обсудить вопрос о придании таким объектам статуса охраняемых государством памятников, считают в министерстве культуры. В первоначальном списке находятся более 30 объектов — в их числе бывшие военные городки, аэродромы, площадки для ракетных установок, подземные сооружения и бункеры, ангары, доты и танковые препятствия. После определения их статуса и создания специального регистра местные власти могут ходатайствовать перед государством о поддержке программ по их сохранению и превращению в центры притяжения туристов и любителей военной истории.

Напомним, данная инвентаризация не касается военных могил или памятников, инвентаризация которых состоялась в начале 2000-х годов по распоряжению министерства обороны, в котором была создана специальная комиссия по воинским захоронениям. В последние годы Эстония стала необычайно популярной у европейских кинодокументалистов и создателей различных видеоклипов благодаря большому количеству заброшенных объектов времен СССР. Так, видеоклип западного исполнителя Алана Уолкера Faded набрал более миллиарда просмотров на Youtube.