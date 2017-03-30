Донецк, 30 марта, 2017, 12:16 — ИА Регнум. ДНР рассмотрит возможность возврата частных предприятий их собственникам после отмены «антитеррористической операции» и торговой блокады. Об этом говорится в заявлении спикера Народного совета ДНР, полномочного представителя ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Дениса Пушилина, поступившем в ИА REGNUM вечером, 29 марта.

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«Напомню, что с председателем ОБСЕ Тони Фришем в гуманитарной подгруппе предметно обсуждались меры по выполнению пункта 8 Комплекса мер, готовились к восстановлению выплаты пенсий через международный механизм, любезно предложенный госпожой Меркель. В качестве ключевой меры предусматривалась отмена решений о выводе банковских учреждений с территории Республик. Однако все это было вымыто из повестки, и теперь мы вынуждены обсуждать уже новые проблемы, связанные с ухудшением экономической ситуации по вине Украины. Украина, продолжая нас угнетать, требует вернуть управление предприятиями, прекратить сопротивляться военной агрессии и отдать границу. Как мы можем с этим согласиться? Пусть отменяют блокады, АТО — и тогда мы будем готовы обсуждать возвращение предприятий под юрисдикцию Украины», — сказал Пушилин.

По его словам, ввод внешнего управления ДНР на частных предприятиях Донбасса вызван заботой о промышленных активах и трудовых коллективах. «Но когда радикально настроенные украинские группы перекрыли железнодорожные пути, Порошенко сделал вид, что предпринимает попытки их разогнать, а затем узаконил их деятельность. Мы были вынуждены принять меры для сохранения градообразующих предприятий топливно-энергетической, нефтегазовой и угольной отраслей промышленности, поскольку больше простаивать без поставок сырья эти предприятия не могли, а цикл производства остановлен быть не может», — отмечается в материале.

Он напомнил, что власти стран Евросоюза также осудили торговую и экономическую блокаду ДНР и ЛНР. При этом Пушилин предложил Киеву начать обсуждение вопроса предоставления республикам «особого статуса». «Мы рады, что представители МИД России, Франции, Германии, Европарламента и другие иностранные политические деятели открыто осудили блокаду Донбасса. Украина должна прекратить действия, направленные на перекрытие экономической и транспортной свободы, и начать выполнять подписанный ею же Комплекс мер, говорить с нами на равных. Тогда и необходимости во введении временных администраций не будет. Со своей стороны, мы с 15 февраля 2015 года готовы обсуждать вопросы, связанные с введением в действие закона об особом статусе и режимом «отдельных районов», а также остальные вопросы Комплекса мер. Свои предложения мы вносили неоднократно и готовы все это повторить», — утверждает Пушилин.

В то же время Пушилин отметил, что все предприятия, на которых ДНР ввела внешнее управление, будут и дальше находится в собственности прежних владельцев. «В случае остановки предприятий запустить их будет невозможно. А это разрушенная экономика, экологическая и гуманитарная катастрофа, которые так нужны были Порошенко и людям, зарабатывающим на этом миллиарды. Собственники этих предприятий не проживают на территории их размещения и не могут в полной мере выполнять свои обязанности. Более того, собственниками предприняты попытки вывода трудовых коллективов и остановки производства (имеются копии приказов). Мы этого не допустили благодаря своевременному введению временных администраций. При этом владельцы имущества прав собственности не лишились, а сами объекты права находятся под контролем и используются на благо местного населения», — считает Пушилин.

Напомним, в апреле 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №405/2014 о начале «антитеррористической операции» в Донбассе. При этом Украина начала экономическую и транспортную блокады отдельных регионов Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР начали ввод республиканских администраций (внешнего управления) на частных предприятиях Донбасса. В опубликованном списке Совмина ДНР 43 национализированных предприятия. Большая часть из них принадлежит группам СКМ и «Метинвест» (украинского олигарха Рината Ахметова и российского бизнесмена Вадима Новинского), корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) российского бизнесмена Александра Катунина, корпорации Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, бизнеса из Швейцарии и Франции.

Ранее, 16 марта 2017 года президент Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о транспортной блокаде Донбасса. В частности, Порошенко подписал указ № 62 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года» О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины». По словам Порошенко, данное решение принято в ответ на экспроприацию Россией частных предприятий Украины. Так, согласно указу прекращается перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах отдельных регионов Донбасса.