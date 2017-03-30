Ташкент, 30 марта, 2017, 11:28 — ИА Регнум. По итогам визита председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера в Ташкент подписан контракт на закупку узбекского природного газа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель НХК «Узбекнефтегаз».

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По его словам, среднесрочный договор будет действовать пять лет. Согласно соглашению, российская сторона закупит в Узбекистане 5 миллиардов кубометров природного газа только в 2017 году.

Собеседник агентства не раскрыл цену, по которой российская компания будет закупать узбекский газ, однако отметил, что «закупка будет осуществляться по формуле».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял Алексея Миллера в своей резиденции в Ташкенте. Глава Узбекистана обсудил с гостем перспективные проекты дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по развитию нефтегазового комплекса Узбекистана, в том числе в рамках принятой Программы по увеличению добычи углеводородов на 2017−2021 годы.

Сегодня «Газпром» активно участвует в реализации крупных проектов по проведению геологоразведочных работ и освоению перспективных месторождений углеводородов в Узбекистане, а также в сфере экспортных поставок природного газа.

В партнерстве с российской компанией осуществлены масштабные геологоразведочные исследования на Устюрте (Каракалпакия), по итогам которых открыто газоконденсатное месторождение Джел. Совместно разрабатывается месторождение Шахпахты, где к настоящему времени добыто уже более 3,5 миллиарда кубометров газа.

Кроме того «Газпром» принимает участие в реализации проектов по изучению и освоению месторождений Гиссарского региона (Бухарская область), утилизации попутных нефтяных газов.