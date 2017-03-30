Берлин, 30 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В Германии сотрудничающее с НАТО кадровое агентство объявило поиск статистов на роль «русских», которые будут изображать мирное население в ходе учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии, пишет газета «Коммерсантъ».

Кадровое агентство Optronic HR GmbH, которое специализируется на поиске массовок для учений НАТО и ВС США, разместило объявление 22 марта на сайте berlin.de. В нем не указывается, для какого именно сценария учений потребовались статисты, изображающие «русских».

Требования к статистам — разрешение на работу в Германии, если это иностранные граждане, и обязательное владение русским языком, желательно также знать немецкий и английский. Оплата — €88−120 в сутки.

Проживать статисты должны на полигоне, учения пройдут с 28 апреля по 15 мая. При этом членам массовки нельзя пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами. Уточняется, что изображать придется гражданское население — фермеров или владельцев магазинов.

К учениям на полигоне построено 10 деревень по 10−30 домов в каждой, в деревне должно быть не менее 30−100 статистов. Набирают массовку для того, чтобы создать условия, максимально приближенные «к реальности».

Ранее агентство набирало статистов, например, для маневров, в ходе которых создавались условия, близкие к афганским. Всех статистов снабжают специальными жилетами с инфракрасными датчиками, так военные смогут посчитать жертвы в ходе «боевых действий».