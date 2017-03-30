Хабаровск, 30 марта, 2017, 10:54 — ИА Регнум.



skeeze Пожар

Хабаровский край готовится к сезону лесных пожаров. В 2016 году в регионе было зарегистрировано 286 пожаров, на землях Лесного фонда — 273, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении лесами правительства Хабаровского края.

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В 2016 году лесные пожары охватили площадь в 97 тысяч гектаров. Подготовка к очередному пожароопасному периоду началась еще осенью прошлого года. Специалисты управления проверили готовность авиаотделений, краевых учреждений лесного хозяйства, арендаторов лесных угодий.

В этом году в регионе будут обновлены более 600 километров минерализованных полос.

«В настоящее время в Хабаровском крае угрозе пожаров подвержен 181 таежный поселок. Вокруг каждого из них необходимо проложить минерализованные полосы», — объяснили в Управлении лесами.

В этом году пожароопасный период в регионе наступит раньше обычного. Во многих южных районах снег совсем сошел, появились большие участки сухой травы.

В краевом противопожарном хозяйстве для борьбы со стихией все готово. На вооружении пожарных 21 пожарно-химическая станция. В полной готовности находятся 17 отделений авиаохраны.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары являются постоянной угрозой благополучию Хабаровского края. По данным специалистов пожарной охраны, основной причиной возгораний в лесах региона из года в год становится небрежное обращение с огнем местных жителей — грибников, рыбаков, отдыхающих.