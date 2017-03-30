Москва, 30 марта, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Большинство жителей России, у которых есть дети или внуки, считают самой привлекательной сферой занятости для детей медицину. Хотят видеть детей врачом или медицинским работником каждый третий опрошенный (35% в 2017 г. — с 12% в 2005 г.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На втором месте, по мнению родителей, является профессия военнослужащего. В последние годы она стала считаться более привлекательной (с 6% в 2012 г. до 13% в 2017 г.).

В пятёрку престижных также вошли юриспруденция (11%), педагогика (10% — с 4% в 2012 г.), рабочие профессии (10%).

Более привлекательными сегодня в сравнении с 2005 г. кажутся профессии инженера (9% против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского (5% против 0%), строителя (5% против 0%).

В то же время финансовое дело уже не считается столь актуальной сферой деятельности. Если в 2009 г. профессию финансиста/бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сегодня — только 9%.

Частными предпринимателями (бизнесменами) в 2005 г. хотели бы видеть своих детей 7%, в 2017 г. — 2%.

Опрос проведен 21−23 марта 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.