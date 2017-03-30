Берлин, 30 марта, 2017, 10:06 — ИА Регнум.

Свободная демократическая партия ФРГ разработала программу своей предвыборной кампании, которую представит 31 марта на заседании бундестага. Основными направлениями являются укрепление отношений со странами в рамках НАТО и развитие свободной торговли, сообщает Die Zeit.

Ra Boe Заседание партии СДПГ

Члены СвДП призывают правительство тратить больше средств на финансирование нужд НАТО, а также укреплять военное сотрудничество с США. «За последние десятилетия Европа прилагает мало усилий в рамках сохранения безопасности в регионе, — отметил член президиума СвДП Александр Ламбсдорф, — 2% от ВВП в бюджет НАТО — относительно небольшая сумма. Речь должна идти о 3% от ВВП, а Германия стоит сегодня на отметке 1,2%. Мы должны понимать свою ответственность».

Помимо этого, либералы предлагают сохранять санкции против России из-за ситуации вокруг украинского кризиса и выступают против «растущей тенденции протекционизма» со стороны США.

Что касается членства в Европейском союзе, то они выступают за прекращение переговоров с Анкарой по поводу вступления страны в ЕС, но предлагают развивать сотрудничество с Украиной, Молдавией и Грузией.