Вашингтон, 30 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что не хочет, чтобы президент США Дональд Трамп работал с членами Демократической партии при разработке новой системы медицинского страхования, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Райан высказал свои опасения насчет того, что Республиканская партия, которая не смогла прийти к согласию по поводу новой реформы здравоохранения, подталкивает президента США Дональда Трампа к сотрудничеству с демократами.

«Я не хочу, чтобы это произошло», — резюмировал спикер, говоря о предложении Трампа работать с Демократической партией.

Проведение реформы в сотрудничестве с демократами «не очень-то консервативно», — считает Райан.

«Я думаю, что это произойдет, потому что мы все дали обещание. Демократы и республиканцы — мы все дали свое слово американскому народу», — резюмировал президент США.

Напомним, 28 марта, после того как часть республиканцев отказалась поддержать законопроект о реформе здравоохранения, президент США Дональд Трамп его отозвал. Подчеркнув при этом, что он достигнет соглашения «очень быстро» и новый закон будет представлен на рассмотрение Конгресса.