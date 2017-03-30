Ашхабад, 30 марта, 2017, 09:31 — ИА Регнум. В Ашхабаде начались переговоры белорусского лидера Александра Лукашенко и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщило сегодня, 30 марта государственное информагентство Туркмении.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Среди намеченных для обсуждения тем: перспективы торгово-экономического взаимодействия, работа по совместным проектам в области туризма, высшего образования, культуры.

Переговоры пройдут сначала в узком, затем в расширенном составах. По их итогам планируется подписание пакета документов.

Отметим, что после окончания переговоров Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко примут участие в церемонии открытия посольства Белоруссии в Ашхабаде, а также церемонии ввода в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений, построенного белорусскими специалистами.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, товарооборот Белоруссии и Туркмении в январе — ноябре 2016 года составил $109,3 млн (свыше 6,23 млрд рублей по текущему курсу), что выше аналогичного показателя 2015 года на 16,8%.

В минувшем году Белоруссия поставляла в Туркмению грузовые автомобили, тракторы, дорожно-строительную технику, оборудование и материалы для Гарлыкского ГОК, провода и кабели, медпрепараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности и сельхозпродукцию. Основу туркменского экспорта в Белоруссию составляют хлопок и изделия текстильной промышленности, а также продукция химической промышленности, в том числе полимеры.