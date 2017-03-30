Тайбэй, 30 марта, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Сотрудники Центрального сейсмологического бюро Тайваня сообщили о новом землетрясении, зарегистрированном на территории Тайваня. По словам специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 4,5 по шкале Рихтера.

Zeml.info Землетрясение

Первые толчки были зафиксированы 30 марта примерно в 00:34 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 29 км к юго-востоку от прибрежного города Тайдун. Очаг подземных толчков залегал на глубине более 15 км, пишет «Тайвань ванжи».

Власти острова уже сообщили, что угроза цунами и повторных толчков отсутствует. Данные о разрушениях и жертвах пока не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, землетрясение магнитудой 5,1, которое ранее было зафиксировано в юго-западной китайской провинции Юньнань оставило после себя множество разрушенных домов и порядка 15 тыс. пострадавших.