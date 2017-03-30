Волгоград, 30 марта, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Волгоградская область едва успела оправиться от ураганного ветра, как в регион пришел снег. Энергетики, которые 29 марта весь день устраняли последствия стихии, продолжают работать в особом режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» 30 марта, от непогоды больше всего пострадали северные прибрежные районы Волгоградской области — Палласовский, Старополтавский, Котовский, Новониколаевский.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Здесь шквалистый ветер, порывы которого доходили до 23 м/с, привел к обрывам и схлестам проводов на линиях электропередачи, валил ветки на провода, спровоцировал разрушения изоляций на опорах высоковольтных линий.

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Уже во второй половине дня 29 марта в большинстве районов электроснабжение потребителей было восстановлено. Было включено более 30 высоковольтных линий 6−10 кВ, работа которых была нарушена стихией. Социально-значимые объекты энергетики запитали от 36 резервных источников электроснабжения.

Всего на ликвидации последствий разгула стихии были задействованы 42 бригады в составе 144 человек и 54 единицы спецтехники. Производственный персонал и дополнительные оперативные ремонтные бригады дежурили в круглосуточном режиме.

Как уточнили в «МРСК Юга», электроснабжение основной сети было восстановлено 29 марта к 20:30. Тем не менее, энергетики продолжают мониторинг метеоусловий, контроль над работой оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий, находящихся в зоне действия неблагоприятных погодных факторов.

На сегодняшний день прогноз не очень утешительный. По данным метеорологов, 30 марта днем местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. По территории области пройдут осадки, метами сильный снег, переходящий в дождь. Утром возможен гололед и налипание мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, о приближении ураганного ветра с дождем в ряде регионов Южного федерального округа ГУ МЧС предупредило 28 марта. Шквалистый ветер должен был обрушиться на Волгоградскую, Астраханскую и Ростовскую область, а также Краснодар. Прогнозы оправдались. Сильнее всего досталось Ростовской области. На Дону без электроэнергии остались почти 40 тыс. человек. «Навела» порядок стихия и на улицах городов. Так, в Волгодонске ветер повалил стелу. А в станице Романовской из-за урагана с памятника сорвало самолет Як-18. За помощью к медикам обвалились два жителя донской столицы, на которых повалило ветки. От госпитализации они отказались.

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