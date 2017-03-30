Екатеринбург, 30 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Возможный переезд выставки Russia Arms Expo под Москву станет стимулом для реализации новых прорывных инициатив на Урале. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Russia Arms Expo

По его словам, то, что рождённый на Среднем Урале и завоевавший мировое признание проект будет прописан возле столицы, отрадно. При этом он заявил, что областные власти готовы выходить на федеральный уровень с предложениями по дальнейшему использованию полигона «Старатель» и по пропаганде достижений уральского ВПК и патриотической работе.

Губернатор заверил, что теперь будет новая концепция целой календарной серии выставочных мероприятий. «Проект будет экономически перспективным для всей уральской оборонки. Еще одно направление работы — проведение специализированного форума и выставки на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Там есть все необходимое для продвижения передовых инновации в сфере ВПК. Никто не даст нам почивать на лаврах прежних достижений. Нужны новые прорывные проекты, которые станут гордостью страны», — заявил Евгений Куйвашев.

А тем временем, бывший губернатор Свердловской области и основатель выставки Russia Arms Expo Эдуард Россель намерен встретиться с действующим главой региона и обсудить ситуацию. Возможно, эта встреча состоится завтра, 31 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга России Денис Мантуров 24 марта заявил журналистам о том, что Russia Arms Expo переезжает в Подмосковье. Речи о её прекращении не идёт. Просто теперь она будет проходить в парке «Патриот», уже ставшем местом проведения военно-технического форума «Армия».

Известие о переезде практически совпало по времени со сменой власти на «Уралвагонзаводе». И хотя слухи о переносе ходили уже несколько лет, это известие застало свердловский бомонд врасплох. Пресс-служба губернатора распространила его заявление лишь сегодня, 30 марта, то есть почти через неделю после слов Мантурова.

Сайт RAE-2017 уже перестал работать. Отметим, многие уральцы сожалеют по поводу потери регионом выставки, и некоторые эксперты уже пророчат, что это событие скажется на голосах, которые уральцы отдадут во время губернаторских выборов. Напомним, нового главу региона предстоит избрать уже в сентябре.